زيزو يكشف سر تواجده في السفارة الأمريكية خلال جلسة التحقيق اليوم

كشف مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن رد اللاعب بعد سؤاله بجلسة تحقيق الأبيض عن سر تواجده في السفارة الأمريكية.

أحمد سيد زيزو

وتلقى زيزو سؤالا خلال التحقيق معه بنادي الزمالك، عن سر تواجده في السفارة الأمريكية بعد انتشار أنباء توقيعه للنادي الأهلي.

وقال المصدر أن زيزو اعترف بالفعل أنه تواجد في السفارة الأمريكية ولكن لأسباب شخصية ولا علاقة بالأهلي بتواجده هناك.

وواصل: أردت استخراج تأشيرة سياحة لـ أمريكا وهناك العديد من اللاعبين في الدوري الممتاز حاصلين عليها.

الزمالك يعلن تفاصيل التحقيق مع زيزو

وخضع أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم السبت، لجلسة تحقيق واستماع بشأن التظلم المُقدَّم منه على العقوبات الانضباطية التي وقعها مجلس إدارة النادي عليه، وفقًا للائحة، لانقطاعه عن التدريبات والمباريات ما يقرب من شهر، بجانب المخالفات الأخرى التي قام بها اللاعب.

وتم التحقيق مع اللاعب وفقًا للموعد المحدد من قبل النادي.

وكان زيزو انقطع عن التدريبات الجماعية بداية من يوم 9 أبريل الماضي ولمدة 25 يومًا قبل أن يعود للتدريبات منذ عدة أيام.

ويستعد فريق الزمالك للقاء بيراميدز المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.