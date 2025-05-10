السبت 10 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رابطة الأندية: نترقب قرار لجنة التظلمات ولم ندل بأي تصريحات بشأن أزمة 3 نقاط القمة

مسئولو رابطة الأندية،
مسئولو رابطة الأندية، فيتو

أكد مسئولو رابطة الأندية المصرية أنهم لم يدلوا بأي تصريحات خلال الأيام الماضية، بشأن أزمة الـ 3 نقاط وخصمها من النادي الأهلي من عدمه.

وتابع مسئولو رابطة الأندية في تصريحات للمركز الإعلامي أنه  تم إرسال قراري رابطة الأندية في ١٥ مارس، و٣٠ مارس، إلى لجنة التظلمات، ومرفق مع كل قرار حيثيات إصداره، وفقًا للائحة المعتمدة خلال الموسم الكروي الحالي.

رابطة الأندية تترقب قرار لجنة التظلمات

كما أكدوا، أن رابطة الأندية تترقب صدور قرار لجنة التظلمات في 15 مايو، بشأن لقاء القمة 130، ويمثل طه عزت مدير المسابقات أمام اللجنة، وفقًا لطلب استدعاءه.

وتابعوا: رابطة الأندية لم تعد طرفًا في القرار، بعد إحالته إلى لجنة التظلمات برئاسة المستشار محمد عبده صالح

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تصريحات على لسان مسؤولين برابطة الأندية بشأن  أزمة مباراة القمة وخصم 3 نقاط من الأهلي من عدمه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رابطة الأندية الأهلي لجنة التظلمات لقاء القمة ١٣٠ طه عزت مدير المسابقات المستشار محمد عبده صالح رابطة الأندية المصرية المحترفة

مواد متعلقة

رابطة الأندية ترسل اليوم حيثيات قرارها بخصم 3 نقاط من الأهلي إلى لجنة التظلمات

رابطة الأندية توقع عقوبات على مدرب الزمالك ومدلك بيراميدز

غرامة مالية وحرمان من الجماهير، رابطة الأندية تعاقب الأهلي

رابطة الأندية تكشف سبب عدم معاقبة إمام عاشور في واقعة جذب قميص محمد معروف

الأكثر قراءة

بدءا من العام الدراسي المقبل، تقديم وجبات التغذية المدرسية الساخنة في المدارس

وزير الصحة: حزم مالية تحفيزية لتحسين دخل العاملين بالقطاع

رسالة إلى هواة الصيد في الماء العكر، أول رد من نجيب ساويرس على حملة التشكيك في وطنيته

خبر سار من وزير التعليم بشأن معلمي الحصة على مستوى الجمهورية

الخارجية الأمريكية تكشف موقف واشنطن من تعيين حاكم لقطاع غزة وإعادة الإعمار

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

أول رد فعل من محمد عواد بعد تحويله للتحقيق بالزمالك

اندلاع حريق بمصنع بلاستيك في أكتوبر والحماية المدنية تدفع بـ 10 سيارات إطفاء (صور)

خدمات

المزيد

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

سعر الأرز في السوق اليوم (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مواعيد 4 مواجهات نارية في ربع نهائي أمم افريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العسل الأسود في المنام وعلاقته باقتراب انتهاء الخلافات الزوحية

رئيس جامعة الأزهر: السعي بين الصفا والمروة فريضة، والحج درس في الانقياد لأمر الله (فيديو)

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح سبب تسمية "المزدلفة" بهذا الاسم

المزيد
الجريدة الرسمية