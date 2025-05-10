رابطة الأندية: نترقب قرار لجنة التظلمات ولم ندل بأي تصريحات بشأن أزمة 3 نقاط القمة

أكد مسئولو رابطة الأندية المصرية أنهم لم يدلوا بأي تصريحات خلال الأيام الماضية، بشأن أزمة الـ 3 نقاط وخصمها من النادي الأهلي من عدمه.

وتابع مسئولو رابطة الأندية في تصريحات للمركز الإعلامي أنه تم إرسال قراري رابطة الأندية في ١٥ مارس، و٣٠ مارس، إلى لجنة التظلمات، ومرفق مع كل قرار حيثيات إصداره، وفقًا للائحة المعتمدة خلال الموسم الكروي الحالي.

رابطة الأندية تترقب قرار لجنة التظلمات

كما أكدوا، أن رابطة الأندية تترقب صدور قرار لجنة التظلمات في 15 مايو، بشأن لقاء القمة 130، ويمثل طه عزت مدير المسابقات أمام اللجنة، وفقًا لطلب استدعاءه.

وتابعوا: رابطة الأندية لم تعد طرفًا في القرار، بعد إحالته إلى لجنة التظلمات برئاسة المستشار محمد عبده صالح

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تصريحات على لسان مسؤولين برابطة الأندية بشأن أزمة مباراة القمة وخصم 3 نقاط من الأهلي من عدمه.

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