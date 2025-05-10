بمشاركة مرموش، السيتي يسقط في فخ التعادل السلبي أمام ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي (صور)

الدوري الإنجليزي، تعادل فريق مانشستر سيتي سلبيا أمام نظيره ساوثهامبتونk في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "سانت ماري" ضمن الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وتواجد النجم المصري عمر مرموش على مقاعد بدلاء السيتيk قبل أن يشارك في الدقيقة 84.

فيما تواجد إيرلينج هالاند أساسيا لأول مرة مع مانشستر سيتي منذ فترة طويلة بعد غيابه لداعي الإصابة.

تشكيل مانشستر سيتي أمام ساوثهامبتون

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: ريكو لويس، روبن دياز، يوشكو جفارديول، مانويل أكانجي.

في خط الوسط: برناردو سيلفا، ماتيو كوفاسيتش، فودين، كيفن دي بروين، ماكاتي.

في خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

وكانت مباراة الدور الأول بين مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون هذا الموسم، قد انتهت بفوز صعب لـ مانشستر سيتي بهدف دون رد.

بهذه النتيجة يحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، في حين أن ساوثهامبتون لديه 12 نقطة في المركز العشرين، حيث تأكد هبوطه إلى تشامبيونشيب.

وكان مان سيتي، يسعى إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل تعزيز فرصه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ولكنه سقط في فخ التعادل.

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