أول تعليق من بيسيرو بعد رحيله عن الزمالك

أصدر البرتغالي جوزيه بيسيرو بيانا رسميا، بعد قرار إدارة الزمالك بتوجيه الشكر له عن القيادة الفنية للقلعة البيضاء.

البرتغالي جوزيه بيسيرو

وكتب بيسيرو عبر حسابه الرسمي بـ انستجرام: “شكرًا للزمالك، ينتهي فصل من حياتنا، كان شرفًا لنا خلاله أن نمثل هذا النادي التاريخي المليء بالشغف، والذي يمتلك قاعدة جماهيرية استثنائية”.

وواصل: “نغادر ونحن نشعر بالفخر بالرحلة التي خضناها معًا، مع إشارة خاصة إلى وصولنا إلى نهائي كأس مصر — المباراة التي كنا واثقين من الفوز بها، رغم أن الظروف لم تسمح بذلك”.

وتابع: “نحن ممتنون للاعبين، وجميع أفراد الطاقم، والإدارة، والرئيس، وأعضاء مجلس الإدارة”.

وأضاف: “نتمنى لنادي الزمالك أعظم النجاحات. نحمل معنا المودة، والذكريات الجميلة، والاحترام المتبادل الذي بنيناه معًا”.

كان قد نظم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب حفلًا لتكريم الجهاز الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، بعدما أنهى النادي التعاقد مع المدير الفني بالتراضي بعد الاتفاق على تسوية الأمور المالية بدون أي شروط جزائية على الزمالك.

ومنح مجلس الإدارة درع النادي للمدير الفني خلال حفل التكريم كما منح أفراد جهازه المعاون الهدايا التذكارية.

وحضر الحفل كلٌّ من الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، وحسين السيد عضو مجلس إدارة النادي.

وقام المندوه والسيد باصطحاب بيسيرو في جولة تفقدية لمتحف النادي قبل مغادرته لمقر القلعة البيضاء.

وتم التأكيد خلال الجلسة على الاحترام المتبادل بين الطرفين، ورحب مجلس إدارة نادي الزمالك بالتعاون مع البرتغالي جوزيه بيسيرو في المستقبل.

وتقدَّم بيسيرو بالشكر إلى إدارة الزمالك على هذه اللفتة الكريمة، وتمنى التوفيق للنادي في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يغادر المدير الفني القاهرة خلال الأسبوع المقبل.

أرقام بيسيرو مع الزمالك

وخاض الزمالك تحت قيادة بيسيرو 17 مباراة حقق خلالها 7 فوز و8 تعادل وخسر في مباراتين.

وودع بيسيرو بطولتي الكونفدرالية وكأس عاصمة مصر، فيما ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري الممتاز، حيث أن الفارق مع المتصدر فريق بيراميدز أصبح 7 نقاط قبل 4 جولات من النهاية.

بينما قاد بيسيرو فريق الزمالك للتأهل لنهائي كأس مصر، والذي يواجه فيه نظيره بيراميدز.

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