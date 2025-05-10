السبت 10 مايو 2025
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خارج الحدود

الكرملين: روسيا تدرس مقترح وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في بيان صادر عنه اليوم السبت، إن روسيا ستدرس مقترح وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، مؤكدا أن موسكو لديها موقفها الخاص بشأن هذه المسألة.

ووضع الكرملين شروطا للتوصل إلى هدنة في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، أبرزها، إيقاف إمدادات الأسلحة الأمريكية والأوروبية لأوكرانيا.

وقال الكرملين، إن أوكرانيا تحاول التهرب من المفاوضات وتستخدم الهدنة لمواصلة تعبئتها الكاملة، مشيرا إلى أن روسيا اعتادت بالفعل على العقوبات ولن تخاف منها.

روسيا تعرب عن امتنانها لترامب لمحاولة التسوية مع أوكرانيا

 أفاد الكرملين، الجمعة، أن روسيا تعرب عن امتنانها لواشنطن والرئيس ترامب على جهود التسوية في أوكرانيا وترحب بأي جهود أخرى.

وأوضح الكرملين، أن الهجوم بالمسيرات على مبنى حكومي في بيلجورود يظهر مدى عدم التزام أوكرانيا بوقف إطلاق النار.

وحذرت السفارة الأمريكية في كييف، اليوم الجمعة، من هجوم جوي “يحتمل أن يكون كبيرا” في الأيام المقبلة.

 

السفارة الأمريكية بكييف تحذر من هجوم جوي 

وقالت السفارة  في كييف على موقعها الإلكتروني إنها “تلقت معلومات بشأن هجوم جوي يحتمل أن يكون كبيرًا قد يحدث في أي وقت خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وأضافت: “توصي السفارة كعادتها المواطنين الأمريكيين بالاستعداد للاحتماء فورًا في حالة إعلان حالة تأهب جوي”.

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روسيا أوكرانيا الكرملين

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