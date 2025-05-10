الكرملين: روسيا تدرس مقترح وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في بيان صادر عنه اليوم السبت، إن روسيا ستدرس مقترح وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، مؤكدا أن موسكو لديها موقفها الخاص بشأن هذه المسألة.

ووضع الكرملين شروطا للتوصل إلى هدنة في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، أبرزها، إيقاف إمدادات الأسلحة الأمريكية والأوروبية لأوكرانيا.

وقال الكرملين، إن أوكرانيا تحاول التهرب من المفاوضات وتستخدم الهدنة لمواصلة تعبئتها الكاملة، مشيرا إلى أن روسيا اعتادت بالفعل على العقوبات ولن تخاف منها.

روسيا تعرب عن امتنانها لترامب لمحاولة التسوية مع أوكرانيا

أفاد الكرملين، الجمعة، أن روسيا تعرب عن امتنانها لواشنطن والرئيس ترامب على جهود التسوية في أوكرانيا وترحب بأي جهود أخرى.

وأوضح الكرملين، أن الهجوم بالمسيرات على مبنى حكومي في بيلجورود يظهر مدى عدم التزام أوكرانيا بوقف إطلاق النار.

وحذرت السفارة الأمريكية في كييف، اليوم الجمعة، من هجوم جوي “يحتمل أن يكون كبيرا” في الأيام المقبلة.

السفارة الأمريكية بكييف تحذر من هجوم جوي

وقالت السفارة في كييف على موقعها الإلكتروني إنها “تلقت معلومات بشأن هجوم جوي يحتمل أن يكون كبيرًا قد يحدث في أي وقت خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وأضافت: “توصي السفارة كعادتها المواطنين الأمريكيين بالاستعداد للاحتماء فورًا في حالة إعلان حالة تأهب جوي”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.