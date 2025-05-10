السبت 10 مايو 2025
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خارج الحدود

الاحتلال يقصف بلدة عبسان شرق خان يونس

غزة، فيتو
غزة، فيتو

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قصف جوي ومدفعي إسرائيلي مكثف على بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة بغزة، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 52,810 ألف شهيد و119,473 ألف مصاب منذ 7 أكتوبر 2023.

 

المعاناة في غزة تخطت الخيال

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن المعاناة في قطاع غزة تجاوزت كل التصورات، مشيرا إلى أن العائلات تضطر للمخاطرة بحياتها للوصول إلى الغذاء.

وأكد المكتب الأممي الحاجة الملحة لرفع الحصار فورا من أجل تمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين.

 

جيش الاحتلال يعلن إصابة 9 ضباط وجنود

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إصابة ضابطين و7 جنود في انفجار لغم شمالي قطاع غزة.

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