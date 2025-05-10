السبت 10 مايو 2025
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خارج الحدود

الخارجية الأمريكية: ما يحدث بغزة وأوكرانيا لا يمكن أن يستمر

متحدثة الخارجية الامريكية،فيتو
متحدثة الخارجية الامريكية،فيتو

قالت تامي بروس المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، في تصريحات صحفية، أن الحرب في قطاع غزة أو أوكرانيا لا يمكن أن تستمر سنوات أو أشهرا ونريد وقفها.

متحدثة الخارجية الأمريكية تستنكر ما يحدث بغزة وأوكرانيا

وأضافت متحدثة الخارجية الأمريكية: العالم يعي مما يحدث في قطاع غزة وأوكرانيا أن هذه ليست طريقة عيش لأي إنسان.

وشددت علي أنه  لا حل يمكن أن يأتي من الحرب أو من المجازر الجماعية، ولو كانت الحرب حلا لما استمر الوضع في قطاع غزة وأوكرانيا.

وفي السياق ذاته حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن المعاناة في قطاع غزة تجاوزت كل التصورات، مشيرا إلى أن العائلات تضطر للمخاطرة بحياتها للوصول إلى الغذاء.

وأكد المكتب الأممي الحاجة الملحة لرفع الحصار فورا من أجل تمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين.

 

إصابة جنود جيش الاحتلال، تفاصيل حادث حي الشجاعية في غزة

أفادت مواقع إسرائيلية -اليوم السبت- بوقوع حدث أمني خطير في حي الشجاعية شمالي قطاع غزة خلال ساعات الفجر.

 

ودفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بمروحيات إلى حي الشجاعية لحظة وقوع الحدث، وأطلق قذائف مدفعية.

 

كما أفادت المواقع الإسرائيلية بتعرض مركبة عسكرية إسرائيلية لاستهداف مباشر بصاروخ مضاد للدروع أدى إلى ارتفاع عدد المصابين.

 

ونقلت مروحيات إسرائيلية عددا من الجنود المصابين إلى مستشفى تال هشومير وسط إسرائيل.

 

 

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