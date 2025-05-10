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محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد بالمنصورة (صور)

جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية بسوق اليوم الواحد، فيتو

 تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، منفردا سوق اليوم الواحد، بشارع قناة السويس بالمنصورة، كما تفقد عددا من منافذ البيع، وأكد على ضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة والمعلنة من خلال الشاشات الإلكترونية بكل سوق ومنفذ بيع، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفين لهذه التعليمات، واتخاذ إجراءات إلغاء الترخيص في حالة التلاعب بالأسعار.

محافظ الدقهلية: يتفقد منفردا سوق اليوم الواحد وعدد من منافذ البيع

 ووجه محافظ الدقهلية، للدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، بالبدء في إقامة تندات بسوق اليوم الواحد لحماية المواطنين والمترددين على السوق من حرارة الشمس، وكذلك حماية السلع الغذائية المعروضة بالسوق، بشرط ألا تعوق حركة المرور والسير بالشارع العام، وأكد على أن سوق اليوم الواحد ومنافذ البيع، الهدف من إقامتها توفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، للمساهمة في رفع الأعباء، بالتنسيق مع وزارة التموين، ومن يتجاوز عن ذلك يتم اتخاذ إجراءات فورية ضده.

أسعار مخفضة تصل لأكثر من 30%

 والتقى محافظ الدقهلية، بالمترددين على السوق واستمع إليهم وأكد لهم، أن السلع المختلفة المعروضة بأسواق اليوم الواحد، تباع بأسعار مخفضة تصل لأكثر من 30%، وأثنى على الجهات المشاركة في تنظيم السوق، من الوحدات المحلية والمديريات الخدمية ولجان المتابعة، وأضاف أنه إلى جانب سوق اليوم الواحد، ومن أجل توفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية، تم التوسع في منافذ أمان، ومستقبل مصر، ومنافذ ضد الغلاء، ومنافذ الخضروات والفاكهة، بمراكز ومدن المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع المختلفة، ومؤكدا أن المحافظة وغرف العمليات تتلقى أي شكوى من المواطنين بشأن الأسعار بالسوق أو منافذ البيع، ونتعامل معها على الفور.

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