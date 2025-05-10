جنايات المنصورة تؤجل محاكمة المتهم بمذبحة المعصرة

أجلت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار فاروق فخري، قضية المتهم بقتل حماة وحماته وزوجته بقرية المعصرة مركز ميت غمر في محافظة الدقهلية لجلسة 14 مايو المقبل للمرافعة.

تأجيل قضية مذبحة المعصرة لجلسة 14 مايو

وكشف حمادة محمد شعبان محامي المتهم عن مطالبة النيابة بتقديم تقرير طب شرعي الخاص بمضاهاة دم المتهم والمجني عليهم المتواجد على السكين سلاح الجريمة، ولذلك قررت المحكمة تأجيل القضية.

اعتراف المتهم بارتكاب الجريمة

وكان اعترف الزوج مرتكب حادث مذبحة المعصرة بمركز ميت غمر محافظة الدقهلية بتفاصيل ارتكابه جريمة ذبح والد ووالدة زوجته وإصباتها بإصابات طعنية خطيرة، بعد ما تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه.

وكانت قرية المعصرة التابعة لمركز ميت غمر محافظة الدقهلية، شهدت جريمة بشعة بإقدام شاب أحمد منصور السقطي 33 سنة على إنهاء حياة والد ووالدة زوجته طعنا بسكين، وإصابة زوجته بجروح خطيرة؛ بسبب خلافات زوجية بينهما، تطورت إلى شجار مع والد ووالدة زوجته، وانتهت بمذبحة.



مذبحة المعصرة بميت غمر

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بسماع استغاثات وصراخ داخل أحد المنازل بشارع السنترال بقرية المعصرة مركز ميت غمر بالدقهلية.

على الفور قرر اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية واللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحثي والانتقال الفوري لموقع الجريمة.

انتقلت على الفور قوة أمنية مدعومة بسيارات إسعاف إلى محل الحادث، وتبين بالفحص المعاينة إصابة “وفاء عبد العزيز محمد بسيوني” (32 سنة) زوجة؛ إثر تعرضها لطعنات متفرقة بسكين وإصابتها بإصابات خطيرة، لفظت أنفاسها بعد أيام بعناية المستشفى، ووجود جثمانين لوالديها “عبدالعزيز عبد العزيز محمد بسيوني” (60 سنة)، و”صفاء محمد عباس” (50 سنة)، وفرار الزوج مرتكب المذبحة.

نقلت سيارات الإسعاف الزوجة المصابة إلى العناية المركزة بمستشفى ميت غمر، وتوقفت بعد أيام، والجثتين إلى مشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة.

قرارات النيابة العامة في الجريمة

وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار مرتكب الجريمة، وكلفت رجال المباحث الجنائية بعمل التحريات حول الحادث؛ للتوصل إلى أسبابه وملابساته وندب الطب الشرعي؛ لبيان الصفة التشريحية وكشف سبب الوفاة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثتين لذويهما.

التحريات في ذبح شاب حماه وحماته بميت غمر

كشفت التحريات واعترافات الزوج أن سبب المذبحة هو خلاف وقع بينه وبين زوجته، وعندما تدخل والداها؛ من أجل حل الخلاف، استل المتهم سكينا، وطعن والدي زوجته؛ مما أسفر عن مقتلهما الوالدين وإصابة الزوجة بإصابات خطيرة.

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