محافظ الدقهلية يشهد الاحتفال بتكريم 50 من العاملين والنقابيين في عيد العمال (صور)

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بعيد العمال، بالتعاون مع مديرية العمل بالتعاون مع اتحاد عمال الدقهلية، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والنقابية، في أجواء احتفالية عكست التقدير الكبير لدور العمال في دعم مسيرة الوطن نحو التنمية.

محافظ الدقهلية يشهد الاحتفال بتكريم 50 شخصا في عيد العمال

حضر الحفل الدكتورة ولاء عبد الفتاح عضو مجلس النواب، واللواء عماد الدين عبد الله السكرتير العام للمحافظة، والمستشار أحمد رجائي وكيل وزارة العمل بالدقهلية، والمهندس بدر أبو بكر مدير عام حقول دلتا النيل ومجدي أبو شريحة رئيس اتحاد عمال نقابات الدقهلية، ومحمود بسيوني أمين عام اتحاد نقابات العمال وأيمن بركات رئيس اللجنة النقابية ببترول بلاعيم.

شهد الحفل عرض فيلم تسجيلي بعنوان "أيادي كريمة"، وفقرات فنية لفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة المنصورة، إلى جانب فيديو وثائقي تناول نماذج مضيئة من عمال الدقهلية.

محافظ الدقهلية: “نحتفل اليوم بعيد من يبنون الحاضر ويصنعون المستقبل”

وفي كلمته خلال الحفل، عبّر المحافظ عن فخره واعتزازه بعمال مصر قائلًا: "نحتفل اليوم بعيد من يبنون الحاضر ويصنعون المستقبل، ونؤكد أن الجمهورية الجديدة تُبنى بسواعد العمال المخلصين الذين لا يدخرون جهدًا في سبيل رفعة الوطن".

وأشار إلى اهتمام الدولة بدعم العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، معبرا عن سعادته بوجود مكرمين بالاحتفالية من عمال النظافة بالمحافظة.

وأشاد اللواء مرزوق بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، وتوقيع قانون العمل الجديد الذي يمثل نقلة نوعية في الحقوق العمالية، وتعزيز الأمان الوظيفي وتمكين المرأة، مشيرًا إلى أن تلك الخطوات تعكس رؤية شاملة نحو بناء بيئة عمل عادلة ومتوازنة، مشيرا الي ضرورة عقد اللقاءات التوعوية للتوعية للعمال بالمكاسب التي تحققت برعاية وفضل الرئيس بعمال مصر وأبرزها قانون العمل.

تكريم 50 من العاملين والنقابيين

واختتم المحافظ كلمته في الاحتفالية بالدعاء أن يحفظ الله مصر وشعبها، مؤكدًا أن العمل الشريف هو في سبيل الله، كما أوصانا رسول الله، وأن كل يد تبني وتنتج هي يد تستحق التكريم والدعم.

وشهدت الاحتفالية تكريم 50 من العاملين والنقابيين، من بينهم 20 عاملًا من شركات ومصانع المحافظة، و15 عاملًا من فرق النظافة، بالإضافة إلى 15 من القيادات النقابية البارزة.

كما تم تقديم دروع تكريم من اتحاد عمال الدقهلية وشركة بترول بلاعيم بـ"أبو ماضي" إلى المحافظ تقديرا لدوره في رعاية عمال الدقهلية.

وقد ألقى كل من وكيل وزارة العمل بالدقهلية، والأمين العام لاتحاد عمال الدقهلية، كلمتين ثمّنا فيهما دعم الدولة المصرية للعمال، مؤكدين أن الاحتفال بعيد العمال هو رسالة وفاء وتقدير لكل يد تبني وتعطي من أجل الوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.