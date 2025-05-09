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محافظة الدقهلية تواصل فعاليات دمج أطفال دور الرعاية بالمجتمع (صور)

دمج أطفال دور الرعاية
دمج أطفال دور الرعاية بالدقهلية، فيتو

تشهد محافظة الدقهلية استمرار فعاليات دمج وتواصل أطفال دور الرعاية الاجتماعية بشراكة مؤسسات المجتمع المدني.

دمج وتواصل أطفال دور الرعاية الاجتماعية

وذلك في إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى بدور الرعاية وخطة مديرية تضامن الدقهلية بدمج أطفال دور الرعاية الاجتماعية بالمجتمع وبالتنسيق مع جمعية صناع الحياة بالمنصورة.

تنفيذ الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية للأطفال بدور الرعاية 

نفذت إدارة الأسرة والطفولة بالتعاون مع إحدى جمعيات برامج تأهيلية وفنية وترفيهية متنوعة للأطفال في المنصورة، حيث نفذت  الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية كا جزء من تكوين الشخصية ودعم ثقة الطفل بنفسه والتعبير عن مشاعره، وهو أحد محاور عمليات التأهيل.

برامج الاحتفال لتأهيل أطفال دور الرعاية 

تضمن البرنامج قضاء يوم ترفيهي بالنادي الاجتماعي بـاستاد المنصورة، كما تم تنظيم حفلة سمر للاطفال وفقرات غنائية وفنية بحضور الدكتورة ليلى الشرقاوي رئيس الجمعية.

جاء ذلك خلال التقرير الذي عرضته، نادية دياب مدير إدارة الأسرة والطفولة.

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