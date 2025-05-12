موسم الحج 2025، ما حكم عدم قطع مسافة السعي بين الصفا والمروة حتى مطلع الجبل؟

موسم الحج 2025، تناولت دار الإفتاء المصرية مسألة السعي بين الصفا والمروة، حيث تلقت سؤالا يقول فيه صاحبه: “أُشكِل علينا حد الصفا والمروة اللذين يجب أن يكون السعي بينهما، فكان بعضنا يحسب السياج المضروب لمجرى عربات المقعدين والممتد بين الصفا والمروة هو الحد فكان إذا وصل لآخر السياج ظنه القدر الواجب من الشوط فيستدير مستأنفًا الشوط التالي، علمًا بأن السياج ينتهي عند بداية الإصعاد مع المرتفع قبل الوصول لحجارة الجبل، فهل ذلك الجزء المرتفع المبلط بالرخام والسابق للجبل هو بداية الجبل بحيث إن من بلغ في كل شوط ما يبلغه السياج المذكور يكون قد استوفى ما بين الصفا والمروة سعيًا أم إن الأمر ليس كذلك؟”.



ما حكم عدم قطع مسافة السعي بين الصفا والمروة حتى مطلع الجبل؟

وقالت دار الإفتاء إن حصول ركن السعي إنما يكون بقطع كامل المسافة بين الصفا والمروة، وذلك حاصلٌ بنهاية السياج عند بداية الإصعاد مع المرتفع وهذه هي بداية الجبلين، على أنه قد حقق الإمام السندي الحنفي أن قطع تمام المسافة واجبٌ عند الحنفية، فلا يبطل السعي بتركه، بل عليه دم.

السعي بين الصفا والمروة

ما حكم ترك السعي بين الصفا والمروة في الحج؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية للفتوى الإلكترونية عن سؤال يقول فيه صاحبه: “ما حكم ترك السعي بين الصفا والمروة في الحج؟ فقد ذهبت إلى الحج، وأديت المناسك، غير أني انشغلت فنسيت أن أسعى بين الصفا والمروة، فهل حجي صحيح؟ وماذا عليَّ أن أفعل؟ وهل كان عليَّ أن أسعى بعد طواف الوداع؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

وقالت الإفتاء: إذا كان السائل بمكة ولم يغادرها فيجب عليه العودة والقيام بالسعي بين الصفا والمروة، ولا يضر الفصل بين السعي وطواف الإفاضة وإن طال.

الصفا والمروة

أما إذا لم يمكنه العودة إلى مكة مرة أخرى فلا يلزمه الرجوع ويجب عليه دم، وهو شاة، على ما ذهب إليه الحنفيَّة ومَن وافقهم، فإن لم يستطع الفدية لإعسـارٍ فحجه صحيح ولا شيء عليه في ذلك ولا حرج شرعًا، عملًا بمذهب مَن قال بسنية السعي في الحج، وأما فيما يُستقبل فالخروج مِن خلاف العلماء أولى وأحرى.

أمَّا طواف الوداع فهو آخر ما يفعله الحاجُّ بعد فراغه من المناسك ولا يُشترط بعده السعي؛ بل لا يجوز السعي بعده على ما عليه الشافعيَّة.

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