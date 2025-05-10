السبت 10 مايو 2025
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دين ودنيا

مواقيت الحج وأنواعه وأركانه.. تعرف عليها

مواقيت الحج وأنواعه
مواقيت الحج وأنواعه وأركانه.. تعرف عليها

 مع بدء موسم الحج يكثر الحديث عن الحج وأنواعه وأركانه ومواقيت الحج خاصة مع وجود العديد من الطرق البرية والجوية والبحرية لأداء المناسك، وفي التحقيق التالي سنتناول مواقيت الحج وأركانه وأنواعه وطرقه.

مواقيت الحج

وقسم أهل العلم مواقيت الحج إلى زمانية ومكانية، فالزمانية هي الشهور المحددة للحج، وهي: شوال وذو القعدة وذو الحجة وتحديدًا من أول شهر شوال إلى العاشر من ذي الحجة، أما المواقيت فهي كما حددها محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم كما يلي:


1- ذو الحليفة: وتسمى الآن آبار علي وهي أبعد المواقيت عن مكة، وهي الميقات المخصص لأهل المدينة المنورة وكل من أتى عليها من غير أهلها، وتبعد عن المدينة المنورة حوالي 18 كم وعن مكة المكرمة 428كم.


2ـ الجحفة: وهي ميقات أهل الشام ومصر وكل بلاد المغرب العربي وما وراء ذلك.


3ـ قرن المنازل: وتسمى أيضًا ميقات السيل الكبير، وهي لأهل نجد ودول الخليج العربي ومن سلك طريقهم.


4ـ يلملم: وهو ميقات لأهل اليمن وكل من يمر من طريقهم , ويلملم وادي على طريق اليمن يبعد 120كم عن مكة وسمي بهذا الاسم نسبة لجبل يلملم في تهامة، ويحرم الناس الآن من قرية السعدية.


5ـ ذات عرق: وهو ميقات أهل العراق وكل من يمر من ذلك الطريق إلى أن يحرموا للعمرة، فعليهم أن يخرجوا إلى التنعيم أو عرفة , ويسمى الضَريبة وهو يبعد 100كم عن مكة، وهو مهجور الآن.


6ـ وادي محرم: وهو الميقات الذي يحرم منه أهل الطائف والمارون من شرف بالهدا.


7ـ التنعيم: وهو مسجد في مكة وأحد مواقيت الإحرام لأهل مكة.


8ـ الجعرانة: مسجد يقع في الجهة الشرقية لمكة المكرمة ومنه يعتمر أهل مكة.

 

أركان الحج

أركان الحج أربعة وهي: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة.
وأضاف الشافعية: الحلق أو التقصير.


ويرى الحنفية أن للحج ركنين اثنين فقط هما: الوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة.

 

‫المنهل: أحكام الحج والعمرة 2- أنواع الحج وأركانه؛ الإحرامومحظوراته‬‎
مواقيت الحج وأنواعه وأركانه.. تعرف عليها

 

 

أنواع الحج

1) حج الإفراد
حج الإفراد: هو أن يحرم بالحج وحده فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم سعى للحج ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل من إحرامه، بل يبقى محرمًا حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد، وإن أخَّر سعي الحج إلى ما بعد طواف الحج فلا بأس.

 

خطوات حج الإفراد
الإحرام من الميقات المحدد على أن يقول المفرد عند إحرامه “لبيك اللهم حجًا”.
طواف القدوم.
السعي بين الصفا والمروة.
المبيت بمنى في اليوم الثامن.
الوقوف في عرفة في اليوم التاسع حتى الليل.
الذهاب إلى مزدلفة بعد غروب شمس يوم عرفة.
في اليوم العاشر وبعد طلوع الشمس يتم رمي الجمرة الأولى والحلق أو التقصير للرجل، أما المرأة فتقصر بقدر أنملة فقط، بعدها يحق للحاج التحلل ويسمى التحلل الأول.


طواف الإفاضة وليس عليه سعي إذا أتى بالسعي عند القدوم، وبعده يحق للحاج التحلل الثاني.
رمي الجمرات الثلاث في يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويجوز للحاج التعجيل وترك منى في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس.
طواف الوداع.

 


(2) حج القران
حج القران: هو أن يحرم بالعمرة والحج جميعًا أو يحرم بالعمرة أولًا، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، وعمل القارن كعمل المفرد سواء، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه.

خطوات حج القران
الإحرام من الميقات المحدد على أن يقول القارن عند إحرامه “لبيك عمرة وحجًا لبيك عمرة وحجًا”.
طواف القدوم.
السعي بين الصفا والمروة.
المبيت بمنى في اليوم الثامن.
الوقوف في عرفة في اليوم التاسع حتى الليل.
الذهاب إلى مزدلفة بعد غروب شمس يوم عرفة.
في اليوم العاشر وبعد طلوع الشمس يتم رمي الجمرة الأولى وذبح الهدي والحلق أو التقصير للرجل، أما المرأة فتقصر بقدر أنملة فقط، بعدها يحق للحاج التحلل ويسمى التحلل الأول.
طواف الإفاضة وليس عليه سعي إذا أتى بالسعي عند القدوم، وبعده يحق للحاج التحلل الثاني.
رمي الجمرات الثلاث في يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويجوز للحاج التعجيل وترك منى في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس.
طواف الوداع.

‫أنواع الحج - أنواع مناسك الحج - الإفراد - القران - التمتع‬‎
مواقيت الحج وأنواعه وأركانه.. تعرف عليها

 

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(3) حج التمتع
حج التمتع: هو أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة وحلق أو قصر، فإذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وحده وأتى بجميع أفعاله بعد ذلك.

خطوات حج التمتع
الإحرام لعمرة التمتع من الميقات المحدد على أن يقول المتمتع عند إحرامه “لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج”.
طواف العمرة.
السعي بين الصفا والمروة، ثم القيام بحلق أو تقصير الشعر ثم يحل الإحرام ويلبس ملابسه العادية وبهذا تنتهي عمرة المتمتع.
الإحرام من جديد للحج لكن دون الذهاب للميقات ويكتفى بالإحرام من مكة على أن يقول عند إحرامه “لبيك اللهم حجًا”، ثم التوجه إلى منى في اليوم الثامن للمبيت هناك.
الوقوف في عرفة في اليوم التاسع حتى الليل.
الذهاب إلى مزدلفة بعد غروب شمس يوم عرفة.
في اليوم العاشر وبعد طلوع الشمس يتم رمي الجمرة الأولى وذبح الهدي والحلق أو التقصير للرجل، أما المرأة فتقصر بقدر أنملة فقط، بعدها يحق للحاج التحلل ويسمى التحلل الأول.
طواف الإفاضة وسعي الحج، وبعده يحق للحاج التحلل الثاني.
رمي الجمرات الثلاث في يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويجوز للحاج التعجيل وترك منى في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس.
طواف الوداع.


وقد أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة لقول السيدة عائشة رضي الله عنها: “خرجنا مع رسول الله ﷺ فمنا من أَهَلَّ بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج” رواه البخاري ومسلم.

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