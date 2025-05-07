الأربعاء 07 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

ما حكم الإحرام في الحج والحكمة منه؟ الإفتاء تجيب

حكم الإحرام في الحج،
حكم الإحرام في الحج، فيتو

موسم الحج 2025، أوضحت دار الإفتاء المصرية، خلال ردها على سؤال ورد إليها، حكم الإحرام في الحج والحكمة منه.
 

حكم الإحرام في الحج والحكمة منه

وأكدت الإفتاء أنه من أعظم النعم التي يمنُّ الله تعالى بها على العبد: أن يبلغه حجَّ بيته الحرام، وهو ومن أجلِّ ما يتقرب به العبد لخالقه، فهو أحد أركان الدين وأصوله؛ قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97].

حكم الإحرام
حكم الإحرام في الحج

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» أخرجه الإمامان: البخاري -واللفظ له- ومسلم في "صحيحيهما".

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فضل الحج وثوابه، وبيَّنَ أنَّ الحج المبرور جزاؤه الجنة، وأنَّ العبد إذا حج فلم يرفث ولم يفسق فإنَّه يرجع خاليًا من الذنوب كيوم ولدته أمه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ» متفق عليه.

وعنه أيضًا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ حَجَّ هَذَا البَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".

الإحرام
الإحرام

والإحرام فرضٌ من فروض الحجِّ، يُراد به نِيَّةُ الدخول في النُسك الذي هو عبادةٌ محضةٌ لا تصح بغير نية؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعمَالُ بِالنِّيَّة» متفق عليه. وعلى هذا إجماع الفقهاء؛ كما ذكره الإمام ابن حزم في "مراتب الإجماع" (ص: 42، ط. دار الكتب العلمية).

والحكمة التي من أجلها أوجب اللهُ عزَّ وجلَّ الإحرام في الحج والعمرة: هي إظهار شرف الدخول إلى مكة، وتهيئة النفسِ لما يلزمها من التجرد لإقامة شعائر الله تعالى؛ قال شمس الأئمة السرخسي في "المبسوط" (4/ 167، ط. دار المعرفة): [وجوب الإحرام على من يريد الحج والعمرة عند دخول مكة؛ لإظهار شرف تلك البقعة] اهـ. وممَّا سبق يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.

آراء الفقهاء في أشهر الحج وسبب الاختلاف

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح وقت صيام المتمتع ثلاثة أيام في الحج لعدم القدرة على الهدي

ما حكم أداء العمرة عقب الانتهاء من أعمال الحج؟ دار الإفتاء تُجيب

هل رغبة المتوفى في الحج تعتبر وصية؟.. تعرف على رد الإفتاء

هل يجوز إعطاء زكاة المال لشخص لأداء الحج؟ الإفتاء توضح

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح حكم رمي الجمرات بعد منتصف الليل

أيهما أفضل، تكرار الحج أم مساعدة الفقراء؟.. رد حاسم من الإفتاء

الإفتاء ترد على شبهة أن الحج بقايا عبادة وثنية

موسم الحج 2025.. تعرف على آيات الحج في القرآن الكريم (إنفوجراف)

موسم الحج 2025، حكم طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موسم الحج 2025 الحج دار الإفتاء المصرية الافتاء حكم الإحرام الاحرام

مواد متعلقة

آراء الفقهاء في أشهر الحج وسبب الاختلاف

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح وقت صيام المتمتع ثلاثة أيام في الحج لعدم القدرة على الهدي

ما حكم أداء العمرة عقب الانتهاء من أعمال الحج؟ دار الإفتاء تُجيب

الأكثر قراءة

خلال زيارة السيسي لأثينا، مصر واليونان توقعان إعلان الشراكة الإستراتيجية ومذكرات تعاون

كلاسيكو الأرض، موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الليجا والقناة الناقلة

أخبار مصر: اندلاع الحرب بين الهند وباكستان، مدرب الترجي يحرج الزمالك، تحذير من الموجة الحارة، ومفاجأة من ترامب للشرق الأوسط

ضربة شاملة لم تحدث منذ حرب 1971، كواليس "عملية سيندور" الهندية على باكستان

تأييد سجن رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة 3 سنوات

ارتفاع ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 7 مايو 2025

السيسي يصل أثينا لتعزيز التعاون مع اليونان في مختلف المجالات

تركيا تعلن تضامنها مع باكستان عقب الهجوم الهندي

خدمات

المزيد

لبسوا الأطفال صيفي، الأرصاد تعلن بداية الموجة الحارة وتكشف موعد ذروتها

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عدد الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2025 ودرجاتها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مدى وجوب طواف القدوم على الحاج حال ذهابه إلى عرفة مباشرة؟ رد حاسم من الإفتاء

ما حكم الإحرام في الحج والحكمة منه؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 7 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية