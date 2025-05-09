4 فوائد لزيت الزيتون للبشرة ومخاطر محتملة تستدعي الحذر

يُعد زيت الزيتون مكونًا أساسيًا في العديد من المطابخ حول العالم، حيث يُستخدم في قلي الخضروات، وتحضير التتبيلات، ورشّه على السلطات، وتقديمه كصلصة شهية مع الخبز الدافئ، لكن السؤال، هل يمكن لزيت الزيتون أن يكون له دور في روتين العناية بالبشرة؟

أكدت الدكتورة آمي كاسوف، طبيبة الأمراض الجلدية لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، بالإشارة إلى أن "زيت الزيتون يمكن أن يكون مرطبًا فعالًا للأفراد ذوي البشرة الجافة أو الحساسة".

ومع ذلك، تحذر الدكتورة كاسوف من أن استخدامه قد يؤدي إلى ظهور البثور لدى البعض. وتوضح في حديثها الفوائد والمخاطر المحتملة لإدخال زيت الزيتون ضمن روتين العناية بالبشرة.

فوائد زيت الزيتون للبشرة

عند تناول الأطعمة التي يدخل في تركيبها زيت الزيتون، يحصل الجسم على مضادات الأكسدة والدهون والعناصر الغذائية المفيدة. ويبدو أن هذه المواد نفسها تمنح زيت الزيتون خصائص مفيدة للبشرة، من أبرزها:

ترطيب البشرة الجافة: يعمل زيت الزيتون على الاحتفاظ بالرطوبة داخل طبقات الجلد، مما يساهم في تنعيمها. ويُعتبر فعالًا بشكل خاص في ترطيب البشرة الجافة خلال فصل الشتاء. كما يمكن استخدامه لتهدئة الشفاه المتشققة.

المساعدة في التئام الجروح: عند وضع زيت الزيتون على الجروح، فإنه يشكل حاجزًا واقيًا يحاكي وظيفة الجلد، مما يساعد في عملية الشفاء.

وتوضح الدكتورة كاسوف أن "الجروح تلتئم بشكل أسرع عندما تبقى رطبة". وتشير الأبحاث إلى أن التربينات ومضادات الأكسدة الموجودة في زيت الزيتون قد تساهم في تخفيف الالتهاب وتحفيز إنتاج الكولاجين، وهو البروتين الضروري لتكوين خلايا جلدية جديدة تحل محل الخلايا التالفة والميتة، وبالإضافة إلى ذلك، يتميز زيت الزيتون بخصائص مضادة للميكروبات، مما يساعد في القضاء على البكتيريا التي قد تلوث الجروح وتسبب العدوى.

تقليل علامات الشيخوخة: قد تساعد الدهون الصحية ومضادات الأكسدة الموجودة في زيت الزيتون على ترطيب البشرة المتقدمة في السن، مما يمنحها مظهرًا أكثر شبابًا. وتظهر الدراسات أن البوليفينولات، وهي مركبات نباتية موجودة في زيت الزيتون، قد تساهم في إنتاج الكولاجين، مما يقلل من ظهور التجاعيد ويعزز مرونة البشرة.

وتمتلك البوليفينولات أيضًا خصائص مضادة للأكسدة، حيث تساعد في مكافحة تلف الخلايا وتقليل الإجهاد التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة.

وتشير الدكتورة كاسوف إلى أن "الإجهاد التأكسدي يلعب دورًا كبيرًا في شيخوخة البشرة، حيث يمكن أن يقلل من كمية الكولاجين والإيلاستين، مما يؤدي إلى ترهل الجلد".

إزالة المكياج: على الرغم من غرابة الأمر، يمكن لزيت الزيتون أن يساعد في إزالة بقايا المكياج الدهنية والملوثات عن البشرة. ويمكن وضع كمية قليلة من زيت الزيتون على قطعة قطنية أو منشفة لإزالة الماسكارا المقاومة للماء. وتوضح الدكتورة كاسوف: "لإزالة الماسكارا المقاومة للماء، تحتاجين إلى نوع من الدهون". وقد يكون من المستحسن تنظيف البشرة مرة أخرى بعد ذلك لإزالة أي زيت متبقٍ.

نصائح لاستخدام زيت الزيتون على البشرة

للاستفادة من زيت الزيتون دون إحداث فوضى، يُنصح باتباع الاستراتيجيات التالية:

التطبيق على بشرة رطبة: عند استخدامه كمرطب، يُفضل وضع زيت الزيتون على الوجه أو الجسم بعد الاستحمام، بينما لا تزال البشرة رطبة.

استخدام كمية قليلة: لتجنب انسكاب الزيت، يُفضل سكب كمية صغيرة في وعاء أو كوب، ثم غمس الأصابع في الزيت وفركه برفق على البشرة. فالقليل من الزيت يمكن أن يكون فعالًا.

منح البشرة وقتًا للامتصاص: بعد وضع الزيت، يُنصح بالانتظار بضع دقائق حتى تمتصه البشرة قبل ارتداء الملابس أو الذهاب إلى الفراش.

وتوضح الدكتورة كاسوف: "يجب أن تكون بشرتكِ ناعمة وليست لزجة". وفي حال الشعور باللزوجة، يمكن مسح الزائد من الزيت. لا مانع من ترك زيت الزيتون على البشرة طوال الليل، ولكن يجب التأكد من امتصاصه جيدًا لتجنب تلطيخ الفراش.

المخاطر المحتملة لاستخدام زيت الزيتون على البشرة

قبل الاعتماد على زيت الزيتون كحل للعناية بالبشرة، يجب الانتباه إلى بعض الجوانب السلبية المحتملة:

حب الشباب: على الرغم من أن زيت الزيتون قد يكون مفيدًا للبشرة الجافة، إلا أنه قد يتسبب في انسداد المسام وظهور البثور، خاصة لدى الأشخاص ذوي البشرة الدهنية أو المعرضة لحب الشباب. وتنصح الدكتورة كاسوف بتجنب استخدامه على الوجه والمناطق الأخرى المعرضة لحب الشباب إذا كانت البشرة دهنية بالفعل.

البقع الداكنة: على عكس الاعتقاد الشائع، فإن استخدام زيت الزيتون على البقع الداكنة الناتجة عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية قد يزيد من قتامتها.

وتحذر الدكتورة كاسوف من أن "زيت الزيتون يسمح للأشعة فوق البنفسجية باختراق الجلد بشكل أكبر لأنه أقل انعكاسًا، مما يجعل البقع أكثر وضوحًا".

حروق الشمس: لا يحتوي زيت الزيتون على عامل حماية من الشمس (SPF)، وبالتالي فإن استخدامه وحده قبل التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بحروق الشمس وتلف الجلد.

زيت الزيتون كمنتج طبيعي للعناية بالبشرة

قد يكون زيت الزيتون خيارًا جيدًا للأفراد الذين يبحثون عن طريقة طبيعية لترطيب بشرتهم، خاصة أولئك الذين يعانون من بشرة حساسة، حيث أنه لا يحتوي على أصباغ أو عطور أو مواد كيميائية مضافة، وتشمل الخيارات الطبيعية الأخرى لترطيب البشرة زيت جوز الهند وزيت الجوجوبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.