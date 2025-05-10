أمريكا تحذر من هجوم جوي كبير على أوكرانيا وتطالب مواطنيها بالاحتماء في الملاجئ

حذرت السفارة الأمريكية في كييف، أمس الجمعة، من هجوم جوي يحتمل أن يكون كبيرًا في الأيام المقبلة.

وقالت السفارة على موقعها الإلكتروني إنها تلقت معلومات بشأن هجوم جوي يحتمل أن يكون كبيرًا قد يحدث في أي وقت خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت “توصي السفارة كعادتها المواطنين الأمريكيين بالاستعداد للاحتماء فورا في حالة إعلان حالة تأهب جوي”.



اللمسات الأخيرة

من جانبه، ذكر مصدر دبلوماسي فرنسي أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يضعون اللمسات الأخيرة على مقترح لوقف إطلاق النار 30 يوما في أوكرانيا، وسيفرضون في حال رفضه عقوبات مشتركة جديدة على روسيا.

وقال المصدر إن المقترح لم يُقر بعد، وسيجري الانتهاء منه مطلع الأسبوع خلال قمة بأوكرانيا.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إلى وقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يوما بين روسيا وأوكرانيا، محذرا من أن واشنطن وشركاءها سيفرضون عقوبات إضافية في حالة عدم الالتزام بوقف إطلاق النار.

وعبرت أوكرانيا عن استعدادها لقبول الاقتراح الأمريكي.

وأعلنت روسيا من جانب واحد وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام من 8-10 من مايو، تزامنًا مع الذكرى السنوية الـ 80 لنهاية الحرب العالمية الثانية.

وقال المصدر الدبلوماسي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه «لسنا متفقين تمامًا على مشروع نهائي، لكننا نأمل أن نكون في مرحلة تقارب».



قمة للقادة الأوروبيين

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، أن قمة للقادة الأوروبيين حلفاء كييف ستعقد غدًا السبت في أوكرانيا.

وسعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في الأسابيع الأخيرة إلى تنسيق أوثق مع واشنطن.

وقبل أسبوعين، رفضت الدول الثلاث بعض المقترحات الأميركية بشأن كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا، وقدمت مقترحات مضادة بشأن قضايا متنوعة تتراوح بين الأراضي والعقوبات، وفق نصوص كاملة للمقترحات اطلعت عليها رويترز.

وقال مصدر لرويترز «وصلنا إلى مرحلة لن ننتظر فيها ردًّا رسميًّا من موسكو على مقترح مشترك لإعلان وقف إطلاق النار».

وأضاف المصدر أن المناقشات لا تزال جارية حول ما إذا كان سيتم إعلان وقف إطلاق نار من جانب واحد أو منح روسيا مهلة قصيرة للرد، لكن في حالة الرفض، فسيتم فرض عقوبات أمريكية وأوروبية جديدة على موسكو.

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