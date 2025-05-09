الجمعة 09 مايو 2025
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خارج الحدود

بوتين: روسيا بأكملها داعمة للعملية العسكرية في أوكرانيا

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

 قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا "بأكملها" داعمة للعملية العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف بوتين: “جيشنا يواصل خوض المعارك الحاسمة على كافة الجبهات.. الحقيقة والعدالة في صفّنا”.

 

بدء احتفالات روسيا في الساحة الحمراء بالذكرى الـ80 لعيد النصر

انطلق قبل قليل العرض العسكري في الساحة الحمراء بموسكو، احتفالا بالذكرى الـ80 لعيد النصر.

وتحتفل روسيا اليوم بالذكرى الثمانين لانتصار القوات السوفيتية على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية في مناسبة وطنية كبرى تشهد عرضا عسكريا واسعا في الساحة الحمراء بموسكو وسط حضور دولي رفيع المستوى. 

وأعلن الكرملين أن 29 زعيمًا أجنبيًّا، من بينهم الرئيس السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دي سيلفا، سيحضرون العرض العسكري المقرر اليوم الجمعة في 9 مايو في عيد النصر بالحرب العالمية الثانية.

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الرئيس الروسي بوتين أوكرانيا روسيا عيد النصر ألمانيا الحرب العالمية الثاني

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