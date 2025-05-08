تحويلات مرورية بدائري السلام بعد تصادم عدد من السيارات ووقوع إصابات (فيديو وصور)

تمكنت الخدمات المرورية بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قوات الأمن تسيير حركة المركبات أعلى الطريق الدائري بالقرب من شارع الترولي، بالاتجاه المؤدي إلى مدينة السلام، والذي شهد حادثًا أسفر عن إصابة 10 مصابين، تم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج.

بينما قامت قوات الإدارة العامة للمرور برفع آثار الحادث وسحب السيارات وتنظيف المكان من السوائل المنسكبة والحطام الناتج عن التصادم، لتفادي وقوع حوادث إضافية، وإجراء تحويلات مرورية لانتظام حركة المركبات.

ويقوم رجال المعمل الجنائي واللجنة الهندسية بإدارة المرور لفحص آثار الحادث من خلال فحص حالة الطريق، وسلامة المركبات، ورصد الرادار الموجود على الطرق وكاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الحادث لكشف السبب سواء كان في السرعة الزائدة أو السير عكس الاتجاه، ونوع السيارة المتسببة في ذلك.



وكان الطريق الدائري، شهد حادث تصادم مروع بين سيارة نقل وعدة سيارات ملاكي، بمنطقة شارع الترولي، في الاتجاه المؤدي إلى مدينة السلام، ما أسفر عن سقوط أكثر من 10 مصابين كحصيلة أولية حتى الآن.

وأفاد شهود عيان أن الحادث وقع عند طلعة الدائري من شارع 100 بمدينة السلام، مشيرين إلى أن سيارات الإسعاف واجهت صعوبات كبيرة في الوصول إلى موقع الحادث بسبب قيام عدد من السائقين بالسير عكس الاتجاه في محاولة لتفادي الزحام المروري الناتج عن التصادم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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