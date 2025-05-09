أخبار الرياضة اليوم: بيراميدز يخسر أمام البنك ويهدي الأهلي صدارة الدوري.. الزمالك يواصل التعثر أمام سيراميكا كليوباترا.. اتحاد الكرة يحتفي بمحمد صلاح بعد تتويجه

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

حقق نادي البنك الأهلي فوزا مثيرا على حساب نظيره بيراميدز بنتيجة 4ـ2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في خامس جولات المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري الممتاز.

سقط نادي الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، على أرضية ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

كشفت تقارير صحفية تونسية عن تواصل النادي الأهلي مع الاتحاد التونسي لكرة القدم بشأن محمد علي بن رمضان لاعب فيرينكفاروس المجري، المقرر انتقاله لصفوف الفريق، وفقا لما أعلنه المدير الرياضي للنادي المجري.

أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، خلال جلسته رقم (9) المنعقدة بتاريخ 8 مايو 2025، قرارًا بشطب الحكم مجدي علي حافظ نهائيًا من سجلات حكام الاتحاد وإحالته إلى لجنة القيم باللجنة الأولمبية المصرية لاتخاذ اللازم.

حرص الاحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري، على تهنئة محمد صلاح قائد المنتخب الوطني نجم ليفربول الانجليزي، بعد أن توج بجائزة أفضل لاعب في انجلترا في الموسم الكروي الحالي 2025، المقدمة من رابطة الكتاب الانجليزية.

اختار النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، كأفضل لاعب صاحب قدم يسرى في تاريخ كرة القدم.

أعلن عمرو مصيلحي رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، عودة الجماهير في مباريات الدور نصف النهائي ببطولة دوري السوبر موسم 2024/2025.

كما أكد رئيس الاتحاد تطلعه إلى زيادة عدد المشجعين لـ 2000 مشجع لكل فريق، مشيرا إلى أن إقامة المباريات في صالة برج العرب بالإسكندرية، يمنح الفرصة من أجل طلب زيادة الحضور الجماهيري.

كشف ميلينكو أسيموفيتش، المدير الفني لمنتخب سلوفينيا تحت 21 عامًا، عن موقفه من مشاركة نيجك جراديشار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في بطولة أمم أوروبا للشباب والتي يتزامن مواعيدها مع كأس العالم للأندية.

ويشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية المقرر أن يقام في يونيو المقبل بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا.

قال أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن فريقه يحتاج لمزيد من العمل، موضحًا أن الأبيض يمر بظروف قاسية، والفريق عانى من غيابات عديدة في مباراة سيراميكا كليوباترا، التي أُقيمت اليوم في مسابقة الدوري، ومقاعد البدلاء لم يتواجد بها عدد كافٍ من العناصر الهجومية.

تأهل منتخب مصر تحت 20 عامًا لدور الـ 8 من بطولة كاس إفريقيا للشباب بعد الفوز على نظيره تنزانيا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم، في الجولة الختامية بالمجموعة الأولى لكأس إفريقيا للشباب.

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