اتحاد الكرة يحتفي بمحمد صلاح بعد تتويجه: دائما في المقدمة

حرص الاحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري، على تهنئة محمد صلاح قائد المنتخب الوطني نجم ليفربول الانجليزي، بعد أن توج بجائزة أفضل لاعب في انجلترا في الموسم الكروي الحالي 2025، المقدمة من رابطة الكتاب الانجليزية.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة لمحمد صلاح بقميص منتخب مصر وعلق علي الصورة قائلا:

“ دائمًا في المقدمـــــة.. نهنئ قائد منتخبنا الوطني محمد صلاح بالتتويج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2025 المقدمة من رابطة الكتاب الإنجليزية ”.

نسبة التصويت لصلاح تخطت 90%

فيما كشفت رابطة النقاد الإنجليزية عن اكتساح محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لتصويت الكتاب لاختيار لاعب العام في إنجلترا. وتوج صلاح بالجائزة بعد حصوله على نسبة تصويت تجاوزت 90 % من أعضائها البالغ عددهم 900 عضو، لتكون نسبة التصويت هي أكبر هامش فوز في هذا القرن.

جون كروس رئيس رابطة الكتاب رد معلقا على اكتساح محمد صلاح عبر الموقع الرسمي للرابطة: "نادرًا ما نجد فائزًا أكثر شعبية من محمد صلاح، فوزه الساحق هو انعكاس لموسم مذهل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.