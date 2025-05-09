محمد صلاح يختار ميسي كأفضل قدم يسرى في تاريخ كرة القدم (فيديو)

اختار النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، كأفضل لاعب صاحب قدم يسرى في تاريخ كرة القدم.

وفي حوار مع صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية اختار صلاح، ميسي كأفضل لاعب قدم يسرى على حساب نجوم مثل مارادونا ودي ماريا وصلاح نفسه.

Le plus grand gaucher de l'histoire selon Mohamed Salah est... 👀



Retrouvez son entretien ce samedi dans France Football. pic.twitter.com/TOtthiKk4X — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 9, 2025

وتوج الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا المقدمة من رابطة الكتاب والنقاد الإنجليزية.

وسيتسلم صلاح الجائزة يوم 22 مايو الجاري في العاصمة لندن في حفل عشاء.

من ناحية أخرى أكد محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، في وقت سابق أن فريقه واجه سوء حظ غريب خلال مواجهة باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بتأهل الفريق الفرنسي.

وودع ليفربول دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بعد الخسارة بركلات الجزاء الترجيحية أمام باريس سان جيرمان.

وقال محمد صلاح في حوار أجراه مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “لأكون صريحًا، قدم باريس سان جيرمان مباراة ذهاب رائعة أمام ليفربول، كنا محظوظين جدًا، قدم أليسون أفضل مباراة في مسيرته مع ليفربول، كانوا سيئي الحظ، ثم جاءوا إلى أنفيلد وكنا نحن من لم يحالفنا الحظ، فقد سددنا في القائم مرتين أو ثلاث، بينما أنقذوا الكرات من على خطهم مرة أو مرتين، لذا كنا سيئي الحظ”.

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