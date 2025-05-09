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رياضة

مدرب منتخب سلوفينيا يكشف موقف مهاجم الأهلي من المشاركة في أمم أوروبا للشباب

جراديشار
جراديشار

كشف ميلينكو أسيموفيتش، المدير الفني لمنتخب سلوفينيا تحت 21 عامًا، عن موقفه من مشاركة نيجك جراديشار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في بطولة أمم أوروبا للشباب والتي يتزامن مواعيدها مع كأس العالم للأندية. 

ويشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية المقرر أن يقام في يونيو المقبل بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا.

وقال أسيموفيتش في بيان رسمي: “نيجك جراديشار يعد من العناصر الأساسية في صفوف منتخب سلوفينيا تحت 21 عامًا، وكان له دورا محوريا في تأهل الفريق للبطولة للمرة الأولى في تاريخه، وهو إنجاز كبير نعتز به”.

وأكمل: "بالطبع نأمل في مشاركة جراديشار معانا في البطولة، فهي تمثل مكافأة مستحقة له، كما تعد فرصة استثنائية لجيله من اللاعبين للظهور على واحدة من أكبر الساحات الرياضية".

وتابع: قمنا بإرسال استدعاء رسمي للاعب إلى ناديه الأهلي، لكن حتى الآن لم نتلقَّ أي رد رسمي من الجانب المصري، باستثناء ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام."

واختتم تصريحاته قائلًا:"نُقدّر تمامًا موقف النادي، فالأهلي هو جهة العمل الرسمية للاعب، ولن نتخذ أي إجراءات تأديبية ضده، لأن علاقتنا به ممتازة، ونرغب في الحفاظ عليها كما هي."

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا الثلاثاء القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة 5 مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .  

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جرت مساء أمس الخميس، على ملعب برج العرب، في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز

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