الجمعة 09 مايو 2025
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رياضة

الأهلي يتواصل مع الاتحاد التونسي بشأن بن رمضان لهذا السبب

محمد علي بن رمضان
محمد علي بن رمضان

 كشفت تقارير صحفية تونسية عن تواصل النادي الأهلي مع  الاتحاد التونسي لكرة القدم بشأن  محمد علي بن رمضان لاعب فيرينكفاروس المجري، المقرر انتقاله لصفوف الفريق، وفقا لما أعلنه المدير الرياضي للنادي المجري.    

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الصريح" التونسية، فإن الأهلي  أرسل خطابًا رسميًا للاتحاد التونسي يطلب فيه إعفاء محمد علي بن رمضان، من معسكر المنتخب خلال شهر يونيو المقبل.

ويسعى النادي الأهلي الى ضم اللاعب إلى تدريبات الفريق وتجهيزه بالشكل المثالي استعداد لبطولة كأس العالم للأندية. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا الثلاثاء القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة 5 مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .  

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جرت مساء أمس الخميس، على ملعب برج العرب، في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز

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الأهلي محمد علي بن رمضان الاتحاد التونسي لكرة القدم النادي الأهلي سيراميكا كليوباترا

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