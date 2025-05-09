أبواب الجحيم، القسام تنشر فيديو لاصطياد جنود الاحتلال في كمين جديد

بثت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم، مشاهد جديدة ضمن سلسلة عمليات "أبواب الجحيم" التي نفذتها ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

القسام تنشر فيديو لاستهداف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشرته "القسام" عبر قناتها على "تلجرام"، مشاهد من كمين مركب استهدف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مفترق المشروع شرق مدينة رفح.

ضمن سلسلة عمليات "أبواب الجحيم".. كتائب القسام تبث مشاهد قالت إنها لكمين مركب استهدف جنودا إسرائيليين قرب مفترق المشروع شرق رفح جنوب قطاع #غزة#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/aHfdnkgSI7 May 9, 2025

ويوم أمس الخميس، أعلنت "كتائب القسام" أن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية راجلة قوامها 7 جنود بعبوة شديدة الانفجار شرق مدينة رفح، ورصد تناثر أشلاء عدد منهم.

والأربعاء، استهدفت "القسام" قوة عسكرية إسرائيلية في شارع العودة شرق منطقة الفراحين شرقي مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة. كما أعلنت في نفس اليوم، أنها "ضمن سلسلة عمليات 'أبواب الجحيم' تمكنت من استدراج قوة عسكرية إسرائيلية راجلة قوامها 10 جنود وكلبين عسكريين إلى كمين جهز مسبقا بعدد من العبوات الناسفة وفور وصول الجنود إلى مقتلة الكمين تم تفجير العبوات وإيقاع جنود العدو بين قتيل وجريح قرب مفترق المشروع شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

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