استهدفنا 12 جنديا، كتائب القسام تكشف تفاصيل كمين رفح ضد قوات الاحتلال

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم الخميس، عن استهداف قوة هندسية لقوات الاحتلال من 12 جنديا كانت تعد لنسف منزل بمحيط مفترق الفدائي شرقي مدينة رفح.

كمين رفح ضد قوات الاحتلال

وقالت كتائب القسام : إن استهداف القوة بقذيفتين مضادتين للأفراد والدروع مما أدى لانفجار المنزل ووقوع أفرادها قتلى وجرحى، مشيرة إلى أنها رصدت بعد الاستهداف هبوط طائرات مروحية لقوات الاحتلال من أجل إجلاء القتلى والجرحى.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت مواقع إسرائيلية أن سلاح الجو دفع بمروحيات لإجلاء جرحاه من جنوب قطاع غزة ونقلهم إلى مستشفى برازيلاي بعسقلان.

القسام: مجاهدونا يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود العدو برفح

ومن جانبها قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم الخميس، اشتباكات ضارية ومن مسافة الصفر مع جنود العدو وآلياته بمنطقة التوغل بحي الجنينة شرقي رفح.

وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عددا من جنود الاحتلال الإسرائيلي قتلوا وأصيبوا في انفجار مبنى برفح، ولا يزالون عالقين تحت الأنقاض جراء انهيار المبنى.

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