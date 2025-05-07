الأربعاء 07 مايو 2025
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خارج الحدود

استشهاد قيادي من حماس أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر إثر غارة صهيونية بلبنان

حماس، فيتو
حماس، فيتو

نعت حركة المقاومة الفلسطينية حماس القائد بكتائب القسام المهندس خالد أحمد الأحمد "شهيد الفجر"، والذي ارتقى إثر غارة صهيونية غادرة استهدفته أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر، اليوم الأربعاء، في مدينة صيدا جنوب لبنان.

استشهاد 9 أشخاص إثر قصف إسرائيلي

وفي وقت سابق؛ أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة ض استشهاد 9 أشخاص إثر قصف إسرائيلي ثانِ لمدرسة تؤوي نازحين وسط قطاع غزة.

 قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت الغارة الأولى على مدرسة في مخيم البريج

ونقل ردايو فرانس الدولي في موقعه على الإنترنت، عن الدفاع المدني قوله إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت مساء الثلاثاء الغارة الأولى على مدرسة في مخيم البريج، مما أسفر عن مقتل 22 شخصًا.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه استهدف “مركز قيادة وسيطرة” تابع لحركة حماس.

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لبنان خالد أحمد الأحمد حماس الاحتلال الإسرائيلي كتائب القسام

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