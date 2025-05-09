حماس: فشل مباحثات الدوحة حول هدنة في غزة

أجرى وفد من حماس مباحثات في العاصمة القطرية الدوحة مع الوسطاء، تناولت التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، لكنها لم تحقق أي تقدم، بحسب ما قال مصدران مقربان من الحركة، اليوم الجمعة.

وأوضح أحد هذين المصدرين أن "مسؤولي ملف المفاوضات اجتمعوا مرتين مع وفد قيادي في حماس برئاسة خليل الحية (رئيس الوفد المفاوض) بمشاركة المسؤولين عن ملف المفاوضات القطريين يومي الأربعاء والخميس في الدوحة"، وفق ما أفادت فرانس برس.

لا تقدم ملموس

فيما أكد المصدر الثاني أن "لقاءات الدوحة كانت جدية ولكن لم يتم إحراز تقدم ملموس".

وكانت مصادر مطلعة أفادت سابقا بأن المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، عمل خلال الأيام الماضية مع الوسطاء من أجل الضغط على حماس للموافقة على إطلاق سراح بعض الأسرى مقابل وقف إطلاق نار مؤقت، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي.

وفي 17 أبريل الماضي، رفضت حماس اقتراحًا يتضمن هدنة لمدة 45 يومًا، مقابل الإفراج عن 10 محتجزين إسرائيليين أحياء. وطالبت باتفاق شامل يقضي بوقف الحرب، والانسحاب الإسرائيلي من غزة، مقابل إطلاق جميع المحتجزين لديها الذين يقدر عددهم بـ 59، بينهم نحو 21 أحياء.

فيما تمسكت إسرائيل بإعادة جميع الأسرى، ونزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، مقابل الهدنة، وليس إنهاء الحرب بشكل تمام أو الانسحاب الكامل.

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