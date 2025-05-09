الجمعة 09 مايو 2025
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خارج الحدود

إدارة ترامب تضغط على إسرائيل لإتمام اتفاق مع حماس

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر مطلع، قولها إن إدارة ترامب مررت رسائل إلى إسرائيل بتركها لوحدها إذا لم تتعاون مع الولايات المتحدة في إبرام اتفاق مع حماس.

واشنطن: نحن على بعد خطوات من حل لإيصال المساعدات إلى غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها على بعد خطوات قليلة من إيجاد حل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يخضع لحصار إسرائيلي في أوسع عملية تجويع ممنهج للفلسطينيين.

حلول مبتكرة

وذكرت متحدثة الوزارة تامي بروس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "دعا إلى حلول مبتكرة من شأنها ضمان السلام وحماية إسرائيل ومنع تحقيق حماس أي مكاسب وتقديم المساعدة لأهالي غزة"، وفق تعبيرها.

وأشارت بروس، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن ترمب عمل بشكل مكثف خلال الأسابيع القليلة الماضية بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها ووضع الفلسطينيين في غزة.

وتابعت: "بفضل قيادته (ترامب) الملهمة، نحن على بعد خطوات قليلة فقط من هذا الحل لإيصال المساعدات والغذاء".

وأوضحت أنها كانت تتمنى الإعلان اليوم عن المؤسسة الجديدة التي ستوفر تدفق الغذاء إلى غزة، لكنها قالت إن المؤسسة ستعلن عن ذلك بنفسها قريبًا.

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واشنطن غزة قطاع غزة وزارة الخارجية الأمريكية حماس

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