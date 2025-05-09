حماس: نرفض عسكرة المساعدات ونطالب بكسر الحصار وفتح المعابر فورا

قالت حركة “حماس”، اليوم الجمعة، إن اتهامات السفير الأمريكي لدى الاحتلال للحركة بالتحكم بالمساعدات ترديد لأكاذيب صهيونية فضحتها وكالات أممية.

وأوضحت الحركة أن نتنياهو ارتكب جريمة حرب معلنة بفرض التجويع على أكثر من مليوني إنسان في غزة وسط صمت دولي معيب.

وشددت الحركة على رفض عسكرة المساعدات وطالبت بكسر الحصار فورا وفتح المعابر أمام الشاحنات المتكدسة على حدود غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة المساكن في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

قصف مدفعي على حي الشجاعية

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار خلال حصارها منزلا بمنطقة المساكن شرقي نابلس بالضفة الغربية.

وقبل وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بشن جيش الاحتلال قصف مدفعي على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

الحصول على مياه الشرب أصبح حلما في غزة

وقال الناطق باسم منظمة اليونيسف بفلسطين إن الحصول على مياه الشرب أصبح حلما في قطاع غزة.

75 % من آبار المياه تضررت جراء العدوان الإسرائيلي

وقال المتحدث باسم بلدية غزة عاصم النبيه، إن 75% من آبار المياه التابعة للبلدية تعرضت لأضرار كبيرة جراء العدوان الإسرائيلي.

وأشار إلى أن سكان القطاع لا يحصلون على حصة كافية من المياه يوميا، مضيفا أن المياه لا تصل إلا لأقل من 50% من مساحة بلدية غزة.

إعلام الأسرى: 31 أسيرة فلسطينية في سجن الدامون يعشن واقعا مريرا

وذكر مكتب إعلام الأسرى أن 31 أسيرة فلسطينية في سجن الدامون الإسرائيلي يعانين ظروفا غير إنسانية، موزعات على 4 غرف ضيقة، تفتقر لأبسط مقومات الحياة.

وأضاف أنه جرى اقتحام غرفة الأسيرات رقم (5) 3 مرات خلال أسبوع، في حين سُحبت الساعة من القسم، مما جعل الأسيرات لا يعرفن مواعيد الصلاة أو الطعام.

وقال المكتب -في بيان عبر صفحته على تلغرام- إن الأسيرات يعانين نقصا حادا في الغذاء، إذ يحصلن على 5 شرائح خبز يوميا فقط، كما أن لديهن 15 ليفة للاستحمام، بالإضافة إلى نقص في مستلزمات النظافة وملابس الصلاة.

وأشار المكتب الفلسطيني إلى وجود أسيرات مريضات بحاجة إلى علاج جراحي عاجل، وسط إهمال طبي متعمد من سلطات الاحتلال، داعيا المؤسسات الدولية للتحرك العاجل لإنقاذهن ووقف سياسة الإذلال والتجويع بحقهن.

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