للمرة الأولى، جيش الاحتلال يستخدم منظومة ثاد الأمريكية لإسقاط صاروخ حوثي

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أنه لأول مرة منذ بدء العدوان على غزة استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي ، منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية من طراز "ثاد" في إسقاط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون اليوم.

جيش الاحتلال يستخدم منظومة ثاد في التصدي لصاروخ حوثي

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن الحوثيون استهداف مطار بن جوريون في إسرائيل بصاروخ باليستي واستهداف سفينة قرب سقطرى بمسيرات.

الحوثيون يستهدفون مطار بن جوريون في إسرائيل

وقالت جماعة الحوثي في بيانها إن الهجوم جاء في إطار ما وصفته بـدعم المقاومة الفلسطينية وتصعيد العمليات ضد العدوان الإسرائيلي.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث أعلنت جماعة الحوثيين مؤخرًا عن استعدادها لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية إلى ما وصفته بـ"الأهداف المشروعة" خارج حدود اليمن.

وحتى اللحظة، لم تصدر أي تعليقات رسمية من الجانب الإسرائيلي أو الدول المعنية بشأن الهجمات المعلنة.

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