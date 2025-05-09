الجمعة 09 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

منها مطار بن جوريون، الحوثي تعلن بنك أهداف حيوية طالها الصاروخ الأخير على إسرائيل

يحيى سريع، فيتو
يحيى سريع، فيتو

أعلنت جماعة الحوثيين، اليوم الجمعة، استهداف مطار بن جوريون الإسرائيلي وهدف حيوي آخر في يافا بصاروخ وطائرة مسيرة.

 

الحوثي تعلن الأهداف الحيوية للصاروخ الأخير على إسرائيل

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع في بيان له: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وضمن تنفيذ قرار الحظر الجوي على كيان العدو الإسرائيلي المجرم..نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد حقق هدفه بنجاح بفضل الله، وقد فشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له، وتسبب في هروع ملايين الصهاينة المحتلين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار قرابة الساعة".

وأضاف يحيى سريع: "ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا".

وتابع: "تجدد القوات المسلحة اليمنية تحذيرها للشركات التي لم تستجب بعد لقرار الحظر بان عليها سرعة وقف رحلاتها الجوية إلى فلسطين المحتلة كما فعلت بقية الشركات الأخرى".

وختم المتحدث العسكري بيانه بالقول: "إن قرار حظر الملاحة الجوية إلى مطارات فلسطين المحتلة وكذلك حظر مرور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي بالإضافة إلى العمليات الإسنادية، مستمر حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

 

اليمن يطلق صاروخ جديد تجاه تل أبيب

جاء ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، رصد صاروخ أطلق من اليمن وأنهم يجرون محاولات لاعتراضه.

 وفي الوقت ذاته، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن صفارات الإنذار تدوي في القدس وتل أبيب وعشرات المواقع.

وأشار جيش الاحتلال إلى أنه تم تفعيل صفارات الإنذار بفعل صاروخ أطلق من اليمن.

 

كما دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي الإسرائيليين إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية.

جدير بالذكر أنه قبل وقت سابق استهدفت اليمن مطار بن جوريون بصاروخ أدى إلى إصابة عدد من جنود الاحتلال وإيقاف حركة الطيران  لفترة.

وقف الرحلات الجوية وإصابة سيدة، تفاصيل استهداف الحوثيين لـ تل أبيب بصاروخ

صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب بعد رصد صاروخ أطلق من اليمن

السفير الأمريكي لدى إسرائيل: تل أبيب لن تشارك في عملية توزيع المساعدات بغزة

انطلاق مظاهرات في تل أبيب بعد التصديق على توسيع العملية العسكرية بغزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحوثيين مطار بن جوريون صاروخ جماعة الحوثيين الحوثى

مواد متعلقة

وقف الرحلات الجوية وإصابة سيدة، تفاصيل استهداف الحوثيين لـ تل أبيب بصاروخ

صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب بعد رصد صاروخ أطلق من اليمن

الأكثر قراءة

طارق الشناوي يكشف سبب أزمة بوسي شلبي مع أولاد محمود عبد العزيز

ارتفاع أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 9 مايو 2025

الزمالك يواصل التعثر ويتعادل مع سيراميكا 2/2 في الدوري الممتاز (صور)

المجددون.. محمد أبو زهرة أبرز علماء الشريعة والقانون في القرن العشرين

إيناس الدغيدي تدخل على خط أزمة بوسي شلبي وأولاد محمود عبد العزيز

سعر الدولار في 6 بنوك بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

رسالة قوية من السيسي لـ بوتين خلال احتفالات النصر بروسيا

أبرزهم رئيس الصين، السيسي يتبادل الأحاديث الودية مع القادة المشاركين باحتفالات النصر بموسكو (صور)

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز المعبأ

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة تنزانيا.. أرقام منتخب مصر في أمم أفريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون.. محمد أبو زهرة أبرز علماء الشريعة والقانون في القرن العشرين

أحكام الحج، ما يترتب على قطع المكلف للطواف من أجل الصلاة المكتوبة وحكمها؟

تفسير حلم رؤية الآثار في المنام وعلاقته بالخير والرزق القريب

المزيد
الجريدة الرسمية