منها مطار بن جوريون، الحوثي تعلن بنك أهداف حيوية طالها الصاروخ الأخير على إسرائيل

أعلنت جماعة الحوثيين، اليوم الجمعة، استهداف مطار بن جوريون الإسرائيلي وهدف حيوي آخر في يافا بصاروخ وطائرة مسيرة.

الحوثي تعلن الأهداف الحيوية للصاروخ الأخير على إسرائيل

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع في بيان له: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وضمن تنفيذ قرار الحظر الجوي على كيان العدو الإسرائيلي المجرم..نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد حقق هدفه بنجاح بفضل الله، وقد فشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له، وتسبب في هروع ملايين الصهاينة المحتلين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار قرابة الساعة".

وأضاف يحيى سريع: "ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا".

وتابع: "تجدد القوات المسلحة اليمنية تحذيرها للشركات التي لم تستجب بعد لقرار الحظر بان عليها سرعة وقف رحلاتها الجوية إلى فلسطين المحتلة كما فعلت بقية الشركات الأخرى".

وختم المتحدث العسكري بيانه بالقول: "إن قرار حظر الملاحة الجوية إلى مطارات فلسطين المحتلة وكذلك حظر مرور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي بالإضافة إلى العمليات الإسنادية، مستمر حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

اليمن يطلق صاروخ جديد تجاه تل أبيب

جاء ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، رصد صاروخ أطلق من اليمن وأنهم يجرون محاولات لاعتراضه.

وفي الوقت ذاته، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن صفارات الإنذار تدوي في القدس وتل أبيب وعشرات المواقع.

وأشار جيش الاحتلال إلى أنه تم تفعيل صفارات الإنذار بفعل صاروخ أطلق من اليمن.

كما دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي الإسرائيليين إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية.

جدير بالذكر أنه قبل وقت سابق استهدفت اليمن مطار بن جوريون بصاروخ أدى إلى إصابة عدد من جنود الاحتلال وإيقاف حركة الطيران لفترة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.