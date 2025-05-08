عبدالملك الحوثي: نفذنا هذا الأسبوع عمليات بـ10 صواريخ ومسيرات ضد إسرائيل

قال زعيم جماعة الحوثي، عبدالملك الحوثي، اليوم الخميس: إن عملياتنا لنصرة الشعب الفلسطيني مستمرة ونفذنا هذا الأسبوع عمليات بنحو 10 صواريخ ومسيرات استهدفت يافا وعسقلان والنقب وحيفا.

الحوثي يعلن استمرار عملية المساندة لغزة

وأضاف الحوثي: العدد الكبير من عملياتنا المساندة نفذت رغم العدوان الأمريكي المكثف على بلدنا، وعملياتنا منذ 15 رمضان إلى 9 ذي القعدة بلغت 131 ونفذت بـ253 صاروخا باليستيا ومسيرات.

وتابع: أمريكا وإسرائيل فشلتا في مواجهة القدرات العسكرية لليمن وعمليات العدو الإسرائيلي والأمريكي تستهدف الشعب اليمني بشكل عام.

واستطرد: العدو فشل في استهداف قدراتنا فاتجه إلى استهداف الأعيان المدنية ويعمل على التأثير في إرادة شعبنا وموقفه وثباته وصموده



وأكد عبدالملك الحوثي: أن أولويتنا الواضحة هي إسناد الشعب الفلسطيني ضد العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة لم تتمكن من إيقاف عملياتنا ولا تدمير قدراتنا.

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