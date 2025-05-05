الحوثي يحاصر الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ الفرط صوتية.. ينقل المعركة من البحر إلى الجو.. وتخبط في الكيان الصهيوني حول طريقة الرد

ضربة قوية نفذتها جماعة الحوثي تجاه جيش الاحتلال بصاروخ فرط صوتي بالقرب من مطار بن جوريون وإصابة عدة أشخاص نصرة للشعب الفلسطيني، الأمر الذي أدى الي حالة عامة من القلق والذعر لدى دولة الاحتلال وتسبب في إغلاق مطاراتها وإيقاف جميع عمليات الإقلاع والهبوط لفترة محددة.

سبب عدم قدرة دفاعات الاحتلال علي اعتراض صاروخ الحوثي

ولم تتمكن إسرائيل ودفاعاتها من اعتراض الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون، وسقط في منطقة قرب مطار بن جوريون متجاوزا الدفاعات الجوية لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

لكن جيش الاحتلال سرعان ما ادعي أن خللا تقنيا في الصاروخ الموجه للاعتراض كان السبب وراء فشل التصدي للصاروخ البالستي، الذي أطلقته جماعة الحوثي في اليمن، وسقط بالقرب من المطار الدولي.

كما زعم بيان جيش الاحتلال أن النتائج الأولية للتحقيق، تشير الي أن أنظمة الرصد والتشغيل والإنذار أدت وظائفها بالشكل المطلوب، ومع ذلك، واجه صاروخ الاعتراض مشكلة تقنية أدت إلى فشل عملية الاعتراض".

دفاعات تمكن الصاروخ الحوثي من تجاوزها

وكان الصاروخ الذي أطلق من اليمن تمكن من تجاوز نظام "السهم 3" الإسرائيلي، ونظام "ثاد" الأمريكي للدفاع الجوي، محدثا انفجارا قرب المطار، الأمر الذي استدعى فتح سلاح الجو الإسرائيلي تحقيقا شاملا.

تهديد ووعيد من جانب الاحتلال بالرد علي الحوثي

وبعد الهجوم الذي استهدف مطار بن جوريون خلص كبار المسؤولين الإسرائيليين إلى أن زمن ضبط النفس قد انتهى، وذلك خلال جلسة أمنية طارئة ضمت رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان أيال زمير، ورئيس جهاز الاستخبارات (الموساد) دافيد برنيا، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.

السبب الرئيسي وراء عدم تنفيذ إسرائيل لهجمات مضادة ضد الحوثيين

وقبل وقت سابق من الهجوم أفاد مسؤولين بأن السبب الرئيسي وراء عدم تنفيذ إسرائيل لهجمات مضادة ضد الحوثيين يعود إلى كفاءة العمليات الأمريكية، مؤكدة أن العمليات تستهدف بدقة مجمعات القيادة، ومستودعات الأسلحة، ومرافق تصنيعها، إلى جانب مواقع تابعة لعناصر الجماعة.

إسرائيل تدرس تعديل سياستها تجاه الحوثيين في اليمن

وفي الوقت ذاته أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، بأن إسرائيل تدرس تعديل سياستها تجاه اليمن بهدف الرد المباشر على الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي.

كما أشارت الى أن إسرائيل امتنعت مؤخرا عن استهداف مواقع في اليمن بناءً على طلب من الولايات المتحدة.

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