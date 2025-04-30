بالصراخ والفزع، هروب جماعي للمستوطنين من تل أبيب والسر في الحادث الأمني (فيديو)

هروب جماعي للمستوطنين الإسرائيليين، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تكشف حالة الذعر والفزع التي انتابت المستوطنين الإسرائيليين وهروبهم بشكل جماعي من أحد ساحات تل أبيب، عند سماع إطلاق نار بين حشد من الإسرائيليين المشاركين في إحياء ذكرى قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ذعر وصراخ وهروب جماعي للمستوطنين

وأظهر الفيديو عملية الذعر وحالة الصراخ والفزع والهروب الجماعي بين المستوطنين في ساحة "هبيما" في "تل أبيب"، بعد سماع صوت إطلاق الرصاص صفارات الإنذار، الأمر الذي دفع العديد من المستوطنين إلى القول بأن هناك حادثا أمنيا وقع، لكن تبين بعد ذلك أن الإنذار خاطئ.

هروب جماعي للمستوطنين في تل أبيب، فيتو

وبث موقع "يسرائيل هيوم" توثيقا آخر من ساحة "هبيما" في تل أبيب لحالة الذعر والهروب الجماعي بعد اشتباه وجود حدث أمني، واتضح بعد ذلك عدم وجود شيء، والإنذار وإطلاق الصفارات كان غير صحيح.

وأكدت "قناة 12" العبرية أنه "اتضح لاحقا أنه لا يوجد شيء، بعد حدوث هروب جماعي للمستوطنين خلال مراسم يوم الذكرى بسبب الاشتباه بحدث أمني في تل أبيب".

اليمين المتطرف يهاجم احتفال المستوطنين في تل أبيب

كما هاجم أفراد من اليمين المتطرف المشاركين في إحياء ذكرى قتلى الاحتلال الإسرائيلي، وقاموا بالإعتداء على المشاركين بالضرب بسبب مطالبتهم بوقف الحرب على غزة، مرددين هتافات "الموت لليساريين" وغيرها، ولم تتمكن شرطة الاحتلال من السيطرة على الحدث رغم وجودها في مكان الشغب.

هروب جماعي وهلع كبير للمستوطنين في ساحة "هبيما" في "تل أبيب بعد الاشتباه بوقوع حدث أمني.. تبين أنه إنذار كاذب! pic.twitter.com/3jiwBc9BPq — Mujāhid ibn al-Ḥajjāj (@ibn_hajjaj) April 30, 2025



فيديو الذعر والهروب الجماعي للمستوطنين الإسرائيليين من ساحة الاحتفال بذكرى قتلاهم في تل أبيب، أثار ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن الهروب الجماعي للمستوطنين يكشف أنهم ليسوا أصحاب الأرض وأنهم فقط محتلين.

توقع حدوث حرب أهلية بين الإسرائيليين

وعلق الناشط الفلسطيني تامر أدهم قائلًا: "هذه هي نتيجة أن تكون محتلًا لأرض الآخرين، لا أمان ولا سلام. خلال إحياء الإسرائيليين ذكرى الجنود القتلى في جميع حروب إسرائيل، دخل إسرائيلي بالقوة إلى الموقع وأطلق النار في الهواء بعد مشادة كلامية مع الشرطة. سرت شائعة عن هجوم نفذه فلسطيني، فكانت النتيجة؛ هروب جماعي، وتحولت مراسم إحياء الذكرى إلى فوضى وذعر".

فوضى الآن في تل أبيب ؛ هاجم أفراد من اليمين المتطرف المشاركين في إحياء ذكرى القتلى الإسرائيليين واعتدوا عليهم بالضرب بسبب مطالبتهم بوقف الحرب، مرددين هتافات مثل “الموت للإرهابيين” و”الموت لليساريين” وغيرها. الشرطة لم تتمكن بعد من السيطرة على الحدث رغم وجودها في المكان. pic.twitter.com/mAOpQFmBYX — Tamer | تامر (@tamerqdh) April 29, 2025

وعلقت البلوجر روز دي دماس قائلة: "ما يحدث بين المستوطنين في إسرائيل شرارة الحرب الأهلية بينهم، لقد طغوا في الأرض وأكثروا فيها الفساد...".

وعلق بعض النشطاء قائلين: "إنها بوادر خلافات وحرب أهلية يطحنون بعض فيها...".

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