صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب بعد رصد صاروخ أطلق من اليمن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، رصد صاروخ أطلق من اليمن وأنهم يجرون محاولات لاعتراضه.

اليمن يطلق صاروخ جديد تجاه تل أبيب

وفي الوقت ذاته، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن صفارات الإنذار تدوي في القدس وتل أبيب وعشرات المواقع.

وأشار جيش الاحتلال إلى أنه تم تفعيل صفارات الإنذار بفعل صاروخ أطلق من اليمن.

كما دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي الإسرائيليين إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية.

جدير بالذكر أنه قبل وقت سابق استهدفت اليمن مطار بن جوريون بصاروخ أدى إلى إصابة عدد من جنود الاحتلال وإيقاف حركة الطيران لفترة.

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