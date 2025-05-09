التفاصيل الكاملة لمسيرة جارسيا المرشح لقيادة الأهلي.. ساهم في تطوير ميسي وبيكيه.. ورحل الشهر الماضي عن قيادة إشبيلية

دخلت إدارة النادي الأهلي فى مفاوضات مع الإسباني جارسيا بيمنتا، المدير الفني الأسبق لفريق إشبيلية الإسباني، لخلافة السويسري مارسيل كولر الذي أقيل من منصبه عقب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على يد ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وكشفت بعض التقارير الصحفية الإسبانية عن تلقي بيمنتا عرضًا قويًّا لتولي تدريب النادي الأهلي الملقب بـ"ريال مدريد أفريقيا" في ظل كونه الأكثر تتويجًا بلقب دوري الأبطال على صعيد القارة السمراء.

وأوضحت أن الأهلي طرح أسماء مدربين إسبان آخرين منهم كيكي سانشيز ودييجو مارتينيز قبل أن يتفاوض مع بيمنتا.

ونستعرض فى السطور التالية التفاصيل الكاملة لمسيرة المدرب الإسباني المرشح لقيادة الأهلي

فرانسيسكو خافيير جارسيا بيمينتا المعروف باسم "جارسيا بيمينتا"، هو مدرب كرة قدم إسباني ولاعب سابق، وُلد في 3 أغسطس 1974 في برشلونة، إسبانيا. اشتهر بعمله الطويل في أكاديمية "لا ماسيا" التابعة لنادي برشلونة، حيث ساهم في تطوير العديد من النجوم مثل ليونيل ميسي، جيرارد بيكيه، وسيرجي روبيرتو.

مسيرته كلاعب

بدأ بيمينتا مسيرته الكروية في أكاديمية برشلونة عام 1986، ولعب كجناح أيسر. شارك في فرق برشلونة C وB، وظهر في مباراة واحدة مع الفريق الأول في الدوري الإسباني عام 1996. كما لعب مع فرق أخرى مثل إكستريمادورا، فيغيريس، إل هوسبيتالت، وسانت أندرو، قبل أن يعتزل اللعب عام 2004 عن عمر يناهز 29 عامًا.

مسيرته التدريبية

بدأ مدرب إشبيلية السابق مسيرته التدريبية عام 2001 كمساعد مدرب لفريق كاديت A في برشلونة. تدرج في تدريب فرق الشباب، حيث درب فرق كاديت A، جوفينيل B، وجوفينيل A، وحقق معهم عدة بطولات. في عام 2018، تولى تدريب فريق برشلونة B، واستمر في هذا المنصب حتى عام 2021، عندما تم إنهاء عقده من قبل إدارة النادي.

في يناير 2022، عُيّن مدربًا لفريق لاس بالماس في دوري الدرجة الثانية الإسباني. قاد الفريق إلى التصفيات المؤهلة للدوري الإسباني في موسمه الأول، وفي الموسم التالي، نجح في تحقيق الصعود إلى الدوري الإسباني بعد تعادل مع ديبورتيفو ألافيس. غادر النادي في يونيو 2024 بعد أن قرر عدم استكمال عقده.

في يونيو 2024، تولى تدريب فريق إشبيلية بعقد لمدة موسمين. ومع ذلك، تم إقالته في أبريل 2025 بعد سلسلة من النتائج السلبية، حيث أصبح سادس مدرب يُقال في موسم 2024-2025 من الدوري الإسباني.

أسلوبه التدريبي

يُعرف بيمينتا بتفضيله لأسلوب اللعب الهجومي وتشكيلة 4-3-3، مستلهمًا من فلسفة برشلونة. يُركز على تطوير اللاعبين الشباب ومنحهم الفرصة للتألق، وقد أظهر ذلك من خلال عمله مع فرق الشباب في برشلونة ولاس بالماس.

الوضع الحالي

اعتبارًا من مايو 2025، بيمينتا بدون نادٍ بعد إقالته من تدريب إشبيلية.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 5 مساء ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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