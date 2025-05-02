بالموز والعسل، وصفة سحرية للحصول على شعر ناعم كالحرير

الشعر الناعم من أنواع الشعر التى تضفى جمال مميز على صاحبته وتسعى معظم الفتيات إلى الحصول على شعر ناعم وصحى.

وللحصول على شعر ناعم تحرص الفتيات على ترطيب الشعر باستمرار والابتعاد عن وسائل الفرد الكيميائية، مع تطبيق الوصفات الطبيعية التي تغذى الشعر وترطبه.

وصفة الموز والعسل لشعر ناعم كالحرير

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة الموز والعسل لشعر ناعم كالحرير.

المكونات:-

موزة ناضجة

ملعقة كبيرة من العسل

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند (أو زيت الزيتون)

طريقة التحضير والاستخدام:

اهرسي الموزة جيدًا حتى تصبح خالية من الكتل.

أضيفي العسل وزيت جوز الهند وامزجي الخليط جيدًا حتى يصبح ناعمًا.

ضعي الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف.

غطي شعرك بغطاء بلاستيكي أو قبعة استحمام.

اتركي الماسك على شعرك لمدة 30 إلى 45 دقيقة.

اغسلي شعرك جيدًا بالماء الفاتر والشامبو الخفيف.

استخدمي الماسك مرة إلى مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

تجنبي استخدام الحرارة بشكل مفرط على شعرك.

تناولي غذاءً صحيًا لتحفيز نمو شعر صحي من الداخل.

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زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة مثل الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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