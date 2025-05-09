اسم "براند" والمذاق ما بيكدبش، قرية العمار بالقليوبية قبلة تجار مصر بموسم حصاد المشمش (فيديو وصور)

أضاءت الأنوار الذهبية قرية العمار مركز طوخ محافظة القليوبية إيذانًا ببدء حصاد محصول المشمش، حيث بدأت منذ أيام عملية حصاد المحصول وسط فرحة عارمة من المزارعين والتجار الذين جاءوا من كل حد وصوب بجميع أنحاء الجمهورية للتهافت على هذا المحصول الذي يعد الأفضل والأجود على مستوى الجمهورية واسم يعد "براند" في هذا المحصول.

حصاد محصول المشمش وسط فرحة عارمة من المزارعين بالقليوبية

وقال المهندس علي النجار، أحد أهالي قرية العمار إن حصاد محصول المشمش بدأ منذ أيام مع حلول شهر مايو، حيث تبدأ قرية العمار – إحدى قرى مركز طوخ بمحافظة القليوبية – موسم حصاد المشمش، التي تعد من أبرز المناطق الزراعية المعروفة بزراعة هذا المحصول الصيفي المهم الذي يعرفه الجميع وتنتشر أشجار المشمش في الأراضي الزراعية بالقرية، لتبدأ عمالة موسمية في جمع الثمار بعناية.

سويقات يتجمع فيها التجار لعمل المزاد الخاص بالمشمش

وأضاف أن السويقات التي يتجمع فيها التجار لعمل المزاد الخاص بـالمشمش بعد جمعه من المزارعين الذي مشمش العمار بجودته العالية ومذاقه الفريد، مما يجعله مطلوبًا في الأسواق المحلية، بل ويُصدَّر جزء منه إلى الخارج ويعد هذا الموسم مصدر رزق رئيسي لعشرات الأسر، حيث يتم فرز المحصول وتعبئته يدويًّا قبل نقله إلى الأسواق.

محصول المشمش نتفاءل به خيرًا

كما أوضح الحاج رضا عبادي أن المحصول العام الماضي كان جيدًا مبشرًا بالخير متفائلين بمحصول المشمش هذا العام أن يستمر على نفس النهج، مشيرًا إلى أن الموسم شهران في العام يبدأ في منتصف أبريل وينتهي في منتصف يونيو.

ومشمش العمار معروف بجودته العالية وعليه إقبال كبير محليًّا وخارجيًّا.

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