الأحد 07 يوليو 2024
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طريقة عمل كيكة المشمش بالبندق وجوز الهند

كيكة المشمش،فيتو
كيكة المشمش،فيتو

طريقة عمل كيكة المشمش، الكيك من الحلوى المنزلية الشهيرة واللذيذة التى لها مذاق مميز ولا يقاوم ويعشقها الكبار والصغار.

وطريقة عمل كيكة المشمش، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل كيكة المشمش بالبندق وجوز الهند.

مكونات عمل كيكة المشمش:-

1 كوب سكر

2 ملعقة كبيرة زبد مذاب

4 بيضات

¾ كوب حليب

3 أكواب دقيق

نصف كوب بندق مفروم

3 ملاعق ونصف صغيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة ملح

1 كوب خوخ مقطع إلى مكعبات صغيرة

½ كوب جوز هند

طريقة عمل كيكة المشمش بالبندق وجوز الهند:-

  • سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت 
    جهزي صينية مستطيلة عن طريق رشها برذاذ الطبخ ورشها بالدقيق.
  • في وعاء اخلطي السكر والزبدة والبيض معًا ثم أضيفي الحليب.
  • أضيفي الدقيق والبيكنج باودر والبندق وقومي بالتقليب حتى تمتزج المكونات فقط.
  • أضيفي المشمش وجوز الهند مع رش ملعقة صغيرة أو اثنتين من جوز الهند والبندق فوق الكيك.
  • اخبزيها لمدة 35 دقيقة أو حتي تمام النضج.
  • تخرج وتترك لتبرد وتقدم.
كيكة المشمش بالبندق 

ولعمل الكيك العادى 

مكونات عمل الكيكة العادية:-

3 أكواب دقيقة
5 بيضات
كوب زيت على سمن
كوب لبن حليب
فانيليا
2 كوب سكر
كيس بيكينج بودر

طريقة عمل الكيكة العادية الهشة:

- نسخن الفرن، ونحضر صينية فرن مدهونة بالزيت ومعفرة بالدقيق.

- نحضر الخلاط الكهربائى، ونضع به البيض ونضرب جيدا حتى يفتح لونه.

- ثم نضيف الفانيليا لبيض ونخفق مرة أخرى.

- بعدها نضيف اللبن الحليب ونضرب جيدا، ثم نضيف الزيت والسمن ونستمر فى الخفق.

- بعدها نضيف السكر تدريجيا مع الخفق المستمر، حتى تتجانس المكونات.

- ثم نحضر بولة عميقة ووننخل الدقيق ونضعه بالبولة ونضيف له البيكينج بودر ونخلط جيدا.

- ثم نحضر خليط البيض واللبن، ونضيفه إلى الدقيق تدريجيا مع الخفق الجيد بالمضرب اليدوى، حتى نحصل على خليط متجانس.

- ثم نصب خليط الكيك فى صينية الفرن التى جهزناها فى البداية.

- وندخل صينية الكيك فى الفرن الساخن ونتركها لمدة 30 دقيقة.

- وعند خروج الكيك من الفرن يجب عمل اختبار لنضجها من المنتصف، حيث ندخل السكين بها إذا خرجت نظيفة فهذا دليل على تمام نضج الكيك، أما إذا خرجت ملطخة بالعجين، فهى لم تنضج ونتركها بالفرن حتى تمام النضج.

- يمكن إضافة الكاكاو إلى الدقيق لعمل الكيك بالشيكولاتة.

- يجب مراعاة عدم فتح باب الفرن أثناء تسوي الكيك، إلا بعد مرور 20 دقيقة على دخول الكيك الفرن حتى لا تهبط.

- يجب أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة، ويكون الدقيق نظيف ومن مكان موثوق فيه وذلك لضمان نجاح الكيك.

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