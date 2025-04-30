التفاصيل الكاملة لحادث إنفجار خط الغاز بمدينة 6 أكتوبر، تفحم جثث 3 وفيات وإصابة 20 آخرين جراء الحريق، وقرارات عاجلة من النيابة (فيديو وصور)

يعد حادث انفجار خط غاز رئيسي على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الأربعاء الأسوأ خلال هذه الأيام حيث أسفر الانفجار عن حريق هائل نتج عنه وفاة 3 أشخاص وتفحم جثثهم وإصابة 20 آخرين ما بين حروق واختناقات ناهيك عن تفحم عدد كبير من السيارات اصطفت على جانب الطريق.

ولمدة 3 ساعات من الجهود المبذولة كافحت قوات الإطفاء ألسنة اللهب ونجحت في إخماد الحريق وتمكنت القوات من إنقاذ عدد كبير من الأشخاص تصادف وجودهم بالمكان وعملت على إبعادهم عن موقع العمليات.

وأصيب في بداية الحريق 7 أشخاص ما بين حروق وحالات اختناق ثم ارتفع عدد ضحايا إنفجار خط الغاز بمدينة 6 أكتوبر ، إلى 3 وفيات تفحمت جثثهم وإصابة 20 آخرين.

ارتفاع عدد ضحايا إنفجار خط الغاز بمدينة 6 أكتوبر.. تفحم 3 جثث و20 مصابًا

ارتفاع عدد ضحايا إنفجار خط الغاز بمدينة 6 أكتوبر.. تفحم 3 جثث و20 مصابًا

وشارك نحو 12 سيارة تابعة لمرفق الإسعاف فى نقل المصابين والمتوفين إلى المستشفيات فيما شارك 7 سيارات إطفاء فى عملية السيطرة فضلا عن تولي مسؤولي شركة الغاز غلق المحبس الرئيسي مع تمركز للخدمات المرورية لمنع الاقتراب من موقع الحريق وتنظيم حركة السيارات وإجراء تحويلات مرورية جراء الحادث.

وانتقل فريق من رجال المباحث لاجراء التحريات وسماع أقوال الشهود وبيان ملابسات وظروف الواقعة.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق هائل اندلع مساء اليوم، نتيجة انفجار بخط غاز رئيسي بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بسماع دوي انفجار ضخم أعقبه تصاعد كثيف لألسنة اللهب في إحدى مناطق الحفر التابعة لأعمال تطوير مرافق الغاز الطبيعي. وعلى الفور، انتقلت قوات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني واسع النطاق لحماية المواطنين والممتلكات.

السبب: كسر في خط الغاز أثناء الحفر

كشفت المعاينة والتحريات الأولية أن الحريق اندلع إثر كسر مفاجئ في خط الغاز أثناء تنفيذ أعمال حفر، ما أدى إلى تسرب الغاز واشتعاله نتيجة مصدر حراري قريب.

وأسفر الحادث عن تفحم 9 سيارات كانت متوقفة بجوار الموقع، وإصابة 20 شخصا ما بين حروق واختناقات، بينهم عمال ومواطنون تصادف مرورهم وقت الانفجار إضافة إلى 3 وفيات.

النيابة تحقق وتشكل لجنة فنية



أغلقت الجهات المختصة مصدر الغاز فورًا، وبدأت النيابة العامة تحقيقًا موسعًا، حيث أمرت بتشكيل لجنة فنية لمعاينة موقع الانفجار وتحديد أسبابه، واستدعاء مسؤولي الجهة المنفذة لأعمال الحفر للوقوف على مدى الالتزام بإجراءات السلامة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى تحت إشراف طبي، ووصفت حالاتهم بالمستقرة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية رفع آثار الحريق وإعادة تأمين المنطقة بالكامل.

وزارة الصحة تكشف تفاصيل حادث حريق خط غاز بمدينة 6 أكتوبر

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الاستجابة الفورية لحادث حريق خط غاز طريق الواحات البحرية- قسم اول اكتوبر، حيث تم الدفع بـ12 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل إلى موقع الحادث لتقديم الدعم الطبي العاجل.

ووفقًا للتقرير الأولي، أسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين، وتم نقل 8 من المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، و5 إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، حيث يتلقى جميع المصابين الرعاية الطبية اللازمة.

تكليف بلجنة فنية وصرف التعويضات



من جانبه، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تداعيات الحادث الذي وقع مساء اليوم، وتسبب في اندلاع حريق نجم عن كسر بخط غاز رئيسي على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.



وأجرى رئيس مجلس الوزراء عدة اتصالات بالوزراء والمسئولين المعنيين؛ للوقوف على تفاصيل الحادث، وكلف بتشكيل لجنة فنية؛ للوقوف على الأسباب التي أدت لوقوعه، كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالتعامل الفوريّ مع المصابين ونقلهم لأقرب المستشفيات؛ لسرعة تلقي العلاج اللازم، مع القيام على الفور بإزالة آثار الحادث، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للسيطرة على الوضع في المنطقة والمناطق والأحياء المجاورة.



كما كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة صرف التعويضات المناسبة لضحايا الحادث، متوجها لأسرهم بخالص العزاء والمواساة، داعيا الله أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.

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