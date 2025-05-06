الأمن يكشف ملابسات فيديو "صراخ الأطفال" بالقاهرة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو عن صراخ الأطفال من داخل عقار بالقاهرة، ووسط محاولات للاستغاثة لانقاذهم.

"انقذوا الأطفال "ا.. لأمن يكشف ملابسات فيديو "صراخ الأطفال" بالقاهرة

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يتضمن صوت صراخ بعض الأطفال، مع الادعاء بقيام إحدى السيدات بالتعدي على أحفادها داخل أحد العقارات بمحافظة القاهرة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة المعنية إلى محل الواقعة، حيث تم التقابل مع جدة الأطفال لوالدهم، وعمهم، وثلاث فتيات يحملن جنسية إحدى الدول.

وبسؤال الجدة، أوضحت أنه حدثت مشادة كلامية بين اثنتين من حفيداتها، تطورت إلى سب وضرب بالأيدي دون وقوع إصابات، وهو ما أكده عم الأطفال. كما نفت الفتيات تعرضهن لأي اعتداء من الجدة.

وباستكمال الفحص، تم تحديد هوية مصورة مقطع الفيديو، وتبين أنها ربة منزل تقيم في العقار المقابل للعقار محل الواقعة. وبمواجهتها، أقرت بأنها قامت بتصوير ونشر الفيديو عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي بدافع الخوف على الأطفال من التعرض لأي أذى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.