الثلاثاء 06 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو "صراخ الأطفال" بالقاهرة

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات فيديو "صراخ الأطفال"

كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو عن صراخ الأطفال من داخل عقار بالقاهرة، ووسط محاولات للاستغاثة لانقاذهم.

<strong>
"انقذوا الأطفال "ا.. لأمن يكشف ملابسات فيديو "صراخ الأطفال" بالقاهرة

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يتضمن صوت صراخ بعض الأطفال، مع الادعاء بقيام إحدى السيدات بالتعدي على أحفادها داخل أحد العقارات بمحافظة القاهرة.

الشرطة تنقذ طفلا علقت قدمه داخل مصعد سكني بالإسماعيلية

ضبط تشكيل عصابي بجنوب سيناء تخصص في جلب المخدرات بقيمة تجاوزت 3 ملايين جنيه

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة المعنية إلى محل الواقعة، حيث تم التقابل مع جدة الأطفال لوالدهم، وعمهم، وثلاث فتيات يحملن جنسية إحدى الدول.

 وبسؤال الجدة، أوضحت أنه حدثت مشادة كلامية بين اثنتين من حفيداتها، تطورت إلى سب وضرب بالأيدي دون وقوع إصابات، وهو ما أكده عم الأطفال. كما نفت الفتيات تعرضهن لأي اعتداء من الجدة.

وباستكمال الفحص، تم تحديد هوية مصورة مقطع الفيديو، وتبين أنها ربة منزل تقيم في العقار المقابل للعقار محل الواقعة. وبمواجهتها، أقرت بأنها قامت بتصوير ونشر الفيديو عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي بدافع الخوف على الأطفال من التعرض لأي أذى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية محافظة القاهرة وزارة الداخلية صراخ الأطفال فيديو صراخ الأطفال

مواد متعلقة

الشرطة تنقذ طفلا علقت قدمه داخل مصعد سكني بالإسماعيلية

ضبط تشكيل عصابي بجنوب سيناء تخصص في جلب المخدرات بقيمة تجاوزت 3 ملايين جنيه

ضبط 1492 مخالفة ملصق إلكتروني وعدم ارتداء الخوذة خلال 24 ساعة

ضبط 33 بلطجيا وهاربا من المراقبة و39 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

حملة أمنية تضبط 4 تجار مخدرات في دمياط

أخبار الحوادث اليوم: غموض مصرع روان ناصر يثير القلق.. حقيقة التجاوزات الأمنية بمحيط مطار القاهرة الجوي.. سائق ينهي حياة والدته ويدفنها بمخزن

رادار المرور يلتقط 487 مخالفة تحدث في الهاتف أثناء القيادة

فيديو صادم للاعتداء على شاب بأسلحة بيضاء وسحله أمام مدرسة

الأكثر قراءة

تأكد غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة المصري

أخبار مصر: ساويرس يبدأ تنفيذ مشروع القرن بالعراق، سيناريو كارثي عن الإيجار القديم، صدمة للأهلي بشأن جراديشار، بورتسودان تحترق

خال روان طالبة علوم الزقازيق يرد على التسجيلات: "منعرفش عنها حاجة وننتظر التحقيقات"

توقعات الذكاء الاصطناعي لنتيجة مباراة إنتر ميلان وبرشلونة

مواعيد الجولة الخامسة من المرحلة النهائية بالدوري المصري (إنفوجراف)

أسعار الذهب تعاود الارتفاع صباح اليوم الثلاثاء وهذا العيار يسجل 5417 جنيها

انخفاض مفاجئ في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025

تحرك برلماني بشأن شكاوى البنزين المغشوش

خدمات

المزيد

أماكن تسجيل وترخيص وتحصين الكلاب الأليفة في الجيزة

رسوم وإجراءات ترخيص الكلاب لعام 2025

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 5/5/2025

سعر الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

ترخيص الكلاب 2025.. الرسوم والإجراءات الرسمية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم من اعتمر عن نفسه وحج عن غيره، وهل يجب عليه هدي تمتُّع؟ دار الإفتاء تُجيب

ما حكم أداء العمرة عقب الانتهاء من أعمال الحج؟ دار الإفتاء تُجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 6 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية