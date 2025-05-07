الأربعاء 07 مايو 2025
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حوادث

تشييع جثمان طفل قُتل بطلق ناري على يد زملائه بكفر الشيخ (فيديو)

تشييع جثمان طفل قُتل
تشييع جثمان طفل قُتل بطلق ناري كفر الشيخ، فيتو

شيّع أهالي مدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، جثمان الطفل أدهم حلمي أنيس، 13 عامًا، في جنازة مهيبة خيم عليها الحزن والانهيار، وذلك عقب وفاته متأثرًا بإصابته بطلق ناري في الرأس أطلقه عليه ثلاثة من زملائه باستخدام سلاح ناري غير مرخص.

مأساة في كفر الشيخ.. تشييع جثمان طفل قُتل بطلق ناري على يد زملائه

 

وأقيمت صلاة الجنازة على الطفل الضحية بمسجد سيدي فتح بمدينة بلطيم، وسط حضور كبير من الأهالي، قبل أن يُوارى جثمانه الثرى في مقابر أسرته.

وكانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغًا يفيد بإصابة الطفل بطلق ناري أثناء لهوه مع زملائه، وبفحص كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود، تبين أن أحد أولياء أمور المتهمين الثلاثة يمتلك سلاحًا ناريًا غير مرخص، استخدمه الأطفال أثناء لعبهم، ما أسفر عن إصابة المجني عليه بإصابة قاتلة في الرأس.

مأساة في كفر الشيخ.. تشييع جثمان طفل قُتل بطلق ناري على يد زملائه
مأساة في كفر الشيخ.. تشييع جثمان طفل قُتل بطلق ناري على يد زملائه

وكشفت التحقيقات عن وجود جسم معدني بالرأس يُشتبه أن يكون رصاصة، فيما قررت النيابة العامة إيداع الأطفال الثلاثة في إحدى دور الرعاية لمدة 7 أيام على ذمة التحقيق، وحبس والد أحدهم 4 أيام بتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، مع مراعاة التجديد في الميعاد القانوني.

وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 6217 لسنة 2025 جنح البرلس، فيما تتابع النيابة العامة استكمال التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

خيم الحزن على مدينة بلطيم، حيث شيع الأهالي جثمان أدهم في جنازة مهيبة، وأعرب والده عن حزنه العميق، مؤكدًا أن ابنه كان محبوبًا من الجميع.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد نجحت من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه ثلاثة أطفال يعتدون على طفل آخر بمحافظة كفر الشيخ.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 27 أبريل الماضي، تلقى مركز شرطة البرلس بلاغا من إحدى المستشفيات يفيد باستقبالها طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، مقيم بدائرة المركز، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم. وبسؤال والده، اتهم ثلاثة طلاب – يقيمون بذات الدائرة – بالتعدي على نجله بالضرب وإحداث إصابته.

 

 

 

التحريات تكشف حقيقة الواقعة

عقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط الأطفال المتهمين، وبسؤالهم تبين أنه أثناء تواجدهم داخل منزل أحدهم، في غياب أسرته، قام الأخير بإحضار سلاح ناري "طبنجة مُعدلة غير مرخصة" تعود لوالده (صاحب مكتب مقاولات)، وأثناء عبثه بها خرجت طلقة بطريق الخطأ أصابت صديقهم.

وأوضحوا أنهم، عقب الواقعة، قاموا بسحب الطفل المصاب إلى خارج المنزل لطلب المساعدة. وجرى ضبط والد الطفل مالك السلاح، والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح دون ترخيص، مؤكدًا عدم علمه بحدوث الواقعة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها تحت إشراف المستشار منير صالح، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية. وأمرت بإيداع الأطفال الثلاثة في إحدى دور الرعاية لمدة سبعة أيام لتقويم سلوكهم، كما قررت حبس والد أحدهم، صاحب السلاح الناري، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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كفر الشيخ طفل كفر الشيخ - أدهم حلمي أنيس مأساة في كفر الشيخ

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