رئيس مياه القناة: حملات مكثفة لمواجهة الوصلات المخالفة وتحصيل المديونيات

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـمحافظات القناة، اليوم الجمعة، انطلاق الحملات المكثفة بـ "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"؛ لمواجهة وضبط ورفع الوصلات المخالفة غير القانونية لسرقة مياه الشرب للحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقًا لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية، بالإضافة إلى تحصيل المديونيات المتأخرة.

متابعة أعمال التحصيل

وقال رئيس مياه القناة، إنه تم تكليف لجنة من الرقابة والمتابعة، والقطاع التجاري، والإدارة العامة للتحصيل والخلسة، بالتنسيق مع مديري الفروع والمناطق، لشن حملات لضبط جميع الوصلات سرقة مياه الشرب التي تتعدى على الشبكات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد التعديات والمخالفات التي يلجأ إليها البعض هروبًا من إتباع الإجراءات القانونية لشروط التوصيل، بالإضافة إلى فحص العدادات وتحصيل المديونيات المتأخرة وتركيب عداد مسبق الدفع بدل العدادات المعطلة، وذلك للحفاظ على مقدرات الدولة.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

متابعة التعديات على الشبكات

وأكد رئيس مياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن تلك التعديات علي خطوط وشبكات مياه الشرب تؤثر بشكل كبير على انتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى أن تلك الحملات المكثفة لإزالة التعديات تتم بشكل منتظم عن طريق الإدارة العامة للرقابة والمتابعة والتفتيش بالشركة بالتنسيق مع العاملين في المناطق، وتساهم فى توفير خدمة مياه الشرب والصرف الصحى لجموع المواطنين على مستوى إقليم القناة.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

وأضاف عصمت، أن تلك المخالفات من سرقة مياه الشرب وسوء استخدامها تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات، مضيفا أننا مستمرون في مواجهة تلك الممارسات تطبيقًا لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية، وحتى تستطيع شركة مياه القناة القيام بدورها على النحو الأمثل " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، من أعمال الصيانة والتشغيل ورفع معدلات الجودة والاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة.

ضبط عدد من المخالفات

وأوضح عصمت، أنه تم ضبط عدد من المخالفات والتعديات علي شبكات مياه الشرب بقريتي الأبطال والتقدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تلك التعديات والمخالفات التي لجأ إليها البعض هروبًا من إتباع الإجراءات القانونية لشروط التوصيل، بالإضافة إلى فحص العدادات وتحصيل المديونيات المتأخرة في اليوم الاول لـ 372 فاتورة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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