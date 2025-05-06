قومي المرأة بالإسماعيلية يعقد جلسات الدوار بقرى حياة كريمة (صور)

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة الإسماعيلية، برئاسة لبني زكي مقررة الفرع، اليوم الثلاثاء، بمشاركة مديرية الأوقاف، عدد من جلسات الدوار بقرى مركز أبو صوير.

عقد جلسات الدوار بمركز ومدينة أبوصوير

واستهدفت الجلسات قرى (ابوصوير البلد – السبع ابار شرقية – المحسمة الجديدة – المنايف – الواصفية ) استهدفت توعيه عدد( 250 سيدة ورجل ).

جانب من جلسات الدوار، فيتو

جانب من جلسات الدوار، فيتو

جانب من جلسات الدوار، فيتو

عقد جلسات الدوار بمركز ومدينة القنطرة غرب

كما عقد فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة الإسماعيلية 5 جلسات أخرى بقرى مركز القنطرة غرب ( ابو طفيلة – الاخارسة – البناهوه – البياضية – الروضة).

وتضمن النقاش داخل الجلسات موضوعات القضية السكانية والصحة الانجابية وأهمية المباعدة بين الابناء والتربية السليمة للأبناء.

جانب من جلسات الدوار، فيتو

جانب من جلسات الدوار، فيتو

جانب من جلسات الدوار، فيتو

تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

يأتي ذلك في إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى اطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بقرى حياة كريمة على مستوى الجمهورية.





جانب من جلسات الدوار، فيتو

جانب من جلسات الدوار، فيتو

جانب من جلسات الدوار، فيتو

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يعمل فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية علي محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادى للمرأة، والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى.

تجدر الإشارة إلي أن برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار" يستهدف توعية 10 مليون شخص علي مستوي الجمهورية.



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