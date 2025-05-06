الثلاثاء 06 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قومي المرأة بالإسماعيلية يعقد جلسات الدوار بقرى حياة كريمة (صور)

جانب من جلسات الدوار،
جانب من جلسات الدوار، فيتو

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة الإسماعيلية، برئاسة لبني زكي مقررة الفرع، اليوم الثلاثاء،  بمشاركة مديرية الأوقاف، عدد من جلسات  الدوار بقرى مركز أبو صوير.  

صحة الإسماعيلية تشارك في ندوة توعوية لحجاج قرعة الداخلية (صور)

محافظ الإسماعيلية: ارتفاع حصيلة توريد القمح المحلي لـ 20.5 ألف طن

عقد جلسات الدوار بمركز ومدينة أبوصوير 

واستهدفت الجلسات قرى (ابوصوير البلد – السبع ابار شرقية – المحسمة الجديدة – المنايف – الواصفية ) استهدفت توعيه عدد(  250 سيدة ورجل ).  

جانب من جلسات الدوار، فيتو
جانب من جلسات الدوار، فيتو
جانب من جلسات الدوار، فيتو
جانب من جلسات الدوار، فيتو
جانب من جلسات الدوار، فيتو
جانب من جلسات الدوار، فيتو

عقد جلسات الدوار بمركز ومدينة القنطرة غرب 

كما عقد فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة الإسماعيلية 5 جلسات أخرى بقرى مركز القنطرة غرب ( ابو طفيلة – الاخارسة – البناهوه – البياضية – الروضة).  

وتضمن النقاش داخل الجلسات موضوعات القضية السكانية والصحة الانجابية وأهمية المباعدة بين الابناء والتربية السليمة للأبناء.  

 

جانب من جلسات الدوار، فيتو
جانب من جلسات الدوار، فيتو
جانب من جلسات الدوار، فيتو
جانب من جلسات الدوار، فيتو

جانب من جلسات الدوار، فيتو

تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية 

 يأتي ذلك في إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى اطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،  بقرى حياة كريمة على مستوى الجمهورية.

 

جانب من جلسات الدوار، فيتو
جانب من جلسات الدوار، فيتو
جانب من جلسات الدوار، فيتو
جانب من جلسات الدوار، فيتو
جانب من جلسات الدوار، فيتو
جانب من جلسات الدوار، فيتو

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يعمل فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية علي محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادى للمرأة، والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى.  

 

 تجدر الإشارة إلي أن برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار" يستهدف توعية 10 مليون شخص علي مستوي الجمهورية.
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المجلس القومي للمرأة فرع المجلس القومي للمراة بالاسماعيلية القنطرة غرب جلسات الدوار أبوصوير حياة كريمة

مواد متعلقة

صحة الإسماعيلية تشارك في ندوة توعوية لحجاج قرعة الداخلية (صور)

أخذ عينات من بحيرة التمساح بالإسماعيلية لقياس معدلات التلوث البيئي (صور)

محافظ الإسماعيلية: ارتفاع حصيلة توريد القمح المحلي لـ 20.5 ألف طن

فتاة تنهي حياتها بحبة حفظ غلال بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

خال روان طالبة علوم الزقازيق يرد على التسجيلات: "منعرفش عنها حاجة وننتظر التحقيقات"

تأكد غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة المصري

أخبار مصر: ساويرس يبدأ تنفيذ مشروع القرن بالعراق، سيناريو كارثي عن الإيجار القديم، صدمة للأهلي بشأن جراديشار، بورتسودان تحترق

توقعات الذكاء الاصطناعي لنتيجة مباراة إنتر ميلان وبرشلونة

الأهلي يتوصل لاتفاق مع ربيعة على تجديد عقده

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن تطبيق مناهج جديدة على الطلاب من العام القادم

خليفة كولر، تعرف على آخر المنضمين لقائمة المرشحين لتدريب الأهلي

انخفاض مفاجئ في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025

خدمات

المزيد

أماكن تسجيل وترخيص وتحصين الكلاب الأليفة في الجيزة

رسوم وإجراءات ترخيص الكلاب لعام 2025

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 5/5/2025

سعر الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

ترخيص الكلاب 2025.. الرسوم والإجراءات الرسمية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وكيل الأزهر: العدو الصهيوني يحرص على تغييب فلسطين من ذاكرة الشباب وإضعاف الوعي بالقضية

مدير مرصد الأزهر تدعو الشباب لاستغلال الإعلام في دعم القضايا العادلة وعلى رأسها فلسطين

ما حكم من اعتمر عن نفسه وحج عن غيره، وهل يجب عليه هدي تمتُّع؟ دار الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية