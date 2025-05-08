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78 مستفيدًا من الحملة الطبية لطلاب مركز ذوي الإعاقة بجامعة قناة السويس (صور)

حملة الطبية لطلاب
حملة الطبية لطلاب مركز ذوي الإعاقة بجامعة قناة السويس

نظّمت جامعة قناة السويس، حملة طبية موسعة بمركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة، في إطار حرص الجامعة على دعم الطلاب وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لكافة منتسبيها، وذلك بالتعاون بين قطاعي خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع التعليم والطلاب، وتحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة. 

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المشرفون على إقامة الحملة 

وجاءت الحملة بإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتور محمود الضبع عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وبإشراف تنفيذي الدكتور سامح عباس مدير مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة. 

 

جانب من فعاليات القافلة، فيتو
جانب من فعاليات القافلة، فيتو
جانب من فعاليات القافلة، فيتو
جانب من فعاليات القافلة، فيتو

نتائج الحملة الطبية وعدد المنتفعين 

أسفرت الحملة عن توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج لعدد كبير من الطلاب، حيث تم توقيع الكشف على 46 حالة باطنة، و40 حالة في تخصص طب الأسرة، و32 حالة رمد، و27 حالة عظام، و11 حالة نساء وتوليد، و10 حالات جراحة، بالإضافة إلى 9 حالات في تخصص المسالك، ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين 78 طالبًا. 

جانب من فعاليات القافلة، فيتو
جانب من فعاليات القافلة، فيتو
جانب من فعاليات القافلة، فيتو
جانب من فعاليات القافلة، فيتو

وقد تم تنظيم الحملة تحت إشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، وخالد مطرود، مدير إدارة القوافل، اللذين ساهما في توفير الدعم اللوجستي والتنظيمي اللازم لضمان نجاح الفعالية. 

جانب من فعاليات القافلة، فيتو
جانب من فعاليات القافلة، فيتو
جانب من فعاليات القافلة، فيتو
جانب من فعاليات القافلة، فيتو
جانب من فعاليات القافلة، فيتو
جانب من فعاليات القافلة، فيتو

تعكس هذه المبادرة التزام الجامعة بتوفير الرعاية الصحية النوعية والشاملة لجميع طلابها، لا سيما ذوي الهمم، في إطار توجه مؤسسي يسعى إلى تحقيق التكافؤ وتيسير سبل الحياة الجامعية المتكاملة لكافة الطلاب. 

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