محافظ الفيوم يتابع أنشطة فرع الثقافة في أبريل

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الجهود المبذولة من فرع ثقافة الفيوم خلال شهر أبريل الماضي، من خلال تقرير أعدته ياسمين ضياء مدير فرع الثقافة بالفيوم.

مسرح مدينة القيوم

وقالت مدير فرع ثقافة الفيوم، إن مسرح مجلس مدينة الفيوم استضاف العرض المسرحي "حلم فصيح" ضمن عروض مسرح الطفل بثقافة الفيوم، كما نظم الفرع احتفالية بنادى محافظة الفيوم، بمناسبة عيد الفطر المبارك، تضمنت فقرات استعراضية، وعرضا فنيا لفرقتي عرب الفيوم والموسيقى العربية بقصر ثقافة الفيوم، وعرض مسرح عرائس وأراجوز للأطفال بعنوان "ماما ستو"، واحتفالية أخرى بمناسبة شم النسيم تضمنت عرض أراجوز ومسرح عرائس، وورش رسم وتلوين على وجوه الأطفال، وورشة أشغال يدوية من الخرز، وورشة أشغال يدوية لصنع اكسسوارات من الخيوط، وورشة رسم وتلوين، وورشة أشغال فنية من ورق الكوريشه، إضافة إلى عرض فني لفرقة كورال الطفل بقيادة المايسترو أبو المجد الكاشف، وحوار مع الأطفال حول أصل الاحتفال بشم النسيم.

كما أقام الفرع احتفالًا بيوم اليتيم بمكتبة الفيوم العامة تضمن ورش رسم حر، وأشغال يدوية من الخرز، وأشغال فنية من الفوم، ومسابقات، وعرض تنورة، ومسرح عرائس وأراجوز، وفقرات غنائية، وكذلك عرض عرائس ماريونت، واستعراضات شعبية.

قصر ثقافة الطفل

وأضافت، أن قطاع ثقافة الطفل نظم مبادرة “ازرع الخير” بمدرسة الشيخ حسن الإعدادية والتى تضمنت ورش حكي حول سن المراهقة وتنمية المهارات، وورشة رسم حر، ومسابقات ثقافية، وعرض مسرح عرائس بعنوان “أراجوز في المدرسة”.

كما عقدت المكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان "المبادرات الرئاسية وتحقيق التنمية المستدامة"، بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات.

ونظم قسم التمكين الثقافي بالفرع احتفالية بمناسبة يوم اليتيم بمدرسة التربية الفكرية بالغرق، تضمنت ورشة رسم وتلوين على الوجه، وأشغال فنية من الفوم، وورشة حكي بالعرائس القفازية.

ونظم نادي أدب قصر ثقافة الفيوم أمسية شعرية في شعر الفصحى، إلى جانب ورشة البناء السردي وكتابة القصة.

الثقافة العامة

وعقد قسم الثقافة العامة، ندوة بعنوان "حارة نجيب محفوظ أحداث وشخصيات" بمكتبة الفيوم العامة، ضمن برنامج "محفوظ في القلب"، ونظم ندوة أخرى احتفالًا بعيد تحرير سيناء بعنوان "كفاح المصريين عبر التاريخ من أجل سيناء"، بحضور النائبة ميرفت عبد العظيم، وورشة حكي بعنوان "سيناء أرض الفيروز"، بمدرسة يوتوبيا.

وشهدت أيضًا مكتبة الفيوم العامة عرضًا فنيًا لفرقة عرب الفيوم البدوية.

بيوت الثقافة

ولفتت مدير الثقافة، إلى تنفيذ عدد من الفعاليات الثقافية والفنية ببيوت الثقافة والمكتبات الفرعية بمراكز المحافظة المختلفة خلال الشهر الماضى، شملت عددًا من الاحتفالات بيوم اليتيم بمكتبتي الكعابي وجرفس، تضمنت ورش حكي وورش رسم وتلوين ومسابقات ثقافية، واحتفال بنادي سنتياجو بمطرطارس تضمن رسم على وجوه الأطفال، وورشة أشغال يدوية لعمل إكسسوارات من الخرز، وورشة رسم وتلوين، وعروض مواهب، وعرض فني لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو رامي عبد الباقي.

مكتبة الطفل

كما شهدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس، عددًا من اللقاءات التثقيفية قدمها نخبة من مثقفي وأدباء سنورس منها: ندوة بعنوان "الإبداع في عصر الرقمنة"، وأخرى بعنوان "التراث بين الأصالة والمعاصرة" بمناسبة اليوم العالمي للتراث، ومحاضرة بعنوان "ثورة 1919 في روايات نجيب محفوظ" وأخرى بعنوان "الرواية التاريخية عند نجيب محفوظ"، وندوة بعنوان "سيناء من الانكسار إلى الانتصار"، نظمها بيت ثقافة سنورس، بمدرسة موسى الجلاب، احتفالًا بعيد تحرير سيناء.

ونظم بيت ثقافة إطسا احتفالية بعنوان "شخصيات من بلدي" للاحتفاء بالأديب رمضان إبراهيم ابن المحافظة وأحد أبطال أكتوبر، تضمنت عرضا فنيا لفرقة عرب الفيوم البدوية التراثية، وندوة بعنوان "سيناء بين معركة التحرير ومعركة التنمية" بمناسبة عيد تحرير سيناء، بمركز شباب الجعافرة.

فيما عقدت مكتبة الطفل والشباب بطامية صالونًا ثقافيًا بعنوان "كاتب وكتاب" احتفاء بالكتب الصادرة عن أدباء طامية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بالإضافة إلى لقاء ثقافي تضمن ورشة حكي للأطفال بعنوان “حرافيش نجيب محفوظ”.

كما عقد بيت ثقافة طامية محاضرة بعنوان "سيناء بين الحرب والسلام" احتفالًا بعيد تحرير سيناء.

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