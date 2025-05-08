ربة منزل تتهم شقيق زوجها بالتحرش بطفلتها في الفيوم

تقدمت ربة منزل من الفيوم، وتقيم بقرية حلفا بمركز إطسا، ببلاغ إلى مركز شرطة إطسا، تتهم فيه شقيق زوجها بالتحرش بابنتها الطفلة ذات الـ 7 سنوات، وهتك عرضها أثناء غيابها عن المنزل.

اتهام شاب يهتك عرض ابنة أخيه الطفلة

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بشكوى تقدمت بها ربة منزل، من قرية حلفا، دائرة المركز، تتهم فيها شقيق زوجها بالتحرش الجنسي بابنتها أثناء غيابها عن المنزل، وانفراده بالطفلة، وعلى الفور تم استئذان النيابة، واستدعاء المتهم، وعند مواجهته باتهامات زوجة أخيه الموجهة له، نفى الشاب كل ما جاء من ادعاءات زوجة أخية جملة وتفصيلا.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة اطسا، وأحيل إلى النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة عرض الطفلة على الطب الشرعي اليوم الخميس، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.