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محافظات

ربة منزل تتهم شقيق زوجها بالتحرش بطفلتها في الفيوم

مركز شرطة اطسا، فيتو
مركز شرطة اطسا، فيتو

 تقدمت ربة منزل من الفيوم، وتقيم بقرية حلفا بمركز إطسا، ببلاغ إلى مركز شرطة  إطسا، تتهم فيه شقيق زوجها بالتحرش بابنتها الطفلة ذات الـ 7 سنوات، وهتك عرضها أثناء غيابها عن المنزل.

اتهام شاب يهتك عرض ابنة أخيه الطفلة

كان اللواء أحمد عزت  مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بشكوى تقدمت بها ربة منزل، من قرية حلفا، دائرة المركز، تتهم فيها  شقيق زوجها  بالتحرش الجنسي بابنتها أثناء غيابها عن المنزل، وانفراده بالطفلة، وعلى الفور تم استئذان النيابة، واستدعاء المتهم، وعند مواجهته باتهامات زوجة أخيه الموجهة له،  نفى الشاب كل ما جاء من ادعاءات زوجة أخية جملة وتفصيلا.

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  وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة اطسا، وأحيل إلى النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة عرض الطفلة على الطب الشرعي اليوم الخميس، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

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الفيوم تحرش بطفل هتك عرضها محافظة الفيوم مدير أمن الفيوم مركز شرطة اطسا لطب الشرعى

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