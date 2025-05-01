محافظ الفيوم يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بجميع المراحل (. ابتدائي – إعدادي – ثانوي فني – ثانوي عام ) وتبدأ الامتحانات يوم 22 مايو وتتوالى حسب الجداول المعلنة، كما اعتمد المحافظ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والمهنية.

أبرز التعليمات والضوابط

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم كانت قد أعلنت عددا من الضوابط التي يلتزم بها رؤساء اللجان والعاملين بها أثناء فترة الامتحانات هي:

1. تطبيق القرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية والتقييمية

2. تقييم مواد القيم والتربية الدينية من خلال التقييم التكويني

٣. عقد امتحانات تعويضية للطلاب المتغيبين بعذر قانوني عن امتحانات الفصل الأول

4. تقييم الأنشطة والتربية الفنية وفق معايير نواتج التعلم.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم الالتزام بالزي المدرسي الموحد، ومنع اصطحاب الأجهزة الإلكترونية، والحضور قبل بدء الامتحان بنصف ساعة على الأقل، والالتزام بالتعليمات الوقائية داخل اللجان.

وشددت على الإدارات التعليمية على أهمية توفير البيئة المناسبة للطلاب، وتطبيق معايير التقييم العادل، ومتابعة سير الامتحانات عبر فرق المتابعة الميدانية.

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