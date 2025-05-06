مساعدات مالية ومعاشات للحالات الأولى بالرعاية في لقاء محافظ الفيوم لخدمة المواطنين

وجه محافظ الفيوم الدكتور أحمد الانصاري، أثناء لقاء خدمة المواطنين، بتوفير مساعدات مالية ومعاشات للحالات الأولى بالرعاية، وإجراء التحاليل الطبية اللازمة لأحد الأطفال وتحديد موعد لإجراء عملية جراحية بالتأمين الصحي، وتوفير مشروعات تنموية وفرص عمل وتراخيص أكشاك لغير القادرين.

مساعدات مالية للأسر غير القادرة

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بتوفير مساعدات مالية وعينية لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعايةغير القادرة، وكبار السن، مع بحث مدى إمكانية حصولهم على معاشات تكافل وكرامة، ودراسة شكوى عدد من الحالات من توقف صرف المعاشات الخاصة بهم، وكذلك التنسيقوالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتوفير عدد من المشروعات الصغيرة للفئات الأكثر احتياجًا، حتى تعينهم على توفير متطلبات الحياة، وتجهيز عدد من الأكشاك لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية، وشراء الأدوية والحفاضات اللازمة لطفل يعاني من ضمور بالعضلات، وتوفير ماكينة خياطة لإحدى السيدات.

علاج علي نفقة الدولة

كما وجه محافظ الفيوم، مدير عام التأمين الصحي، بتوفير الرعاية الطبية لطفل يحتاج لإجراء عملية فتاء، وإجراء التحاليل الطبية اللازمة للطفل وتحديد موعد لإجراء العملية الجراحية، ووجه رئيس مركز ومدينة الفيوم، بفحص شكوى إحدى السيدات بشأن تضررها من وجود شجرة ضخمة على سور المنطقة الأزهرية تتسبب في انتشار الزواحف والحشرات للمنازل المجاورة.

انهاء اجراءات توصيل المرافق

كما استمع محافظ الفيوم، لشكوى عدد من المواطنين بشأن تضررهم من عدم تركيب عدادات كهربائية لعدد من المنازل بمنطقة أرض رسلان بدار الرماد، وعزبة الوادي بقرية النزلة، ووجه المحافظ، مدير عام الصيانة والتشغيل بقطاع الكهرباء، بسرعة الانتهاء من مقايسات توصيل الكهرباء للمنطقتين، كما مسئولي شركة الفيوم لمياه والشرب والصرف الصحي، باتخاذ اللازم حيال شكوى أحد المواطنين من عدم توصيل خدمة الصرف الصحي لعدد من المنازل بمنطقة كوبري البرسيم التابعة لعلواية سعادة بالصوفي، ووجه المتابعة الميدانية، بالمعاينة على الطبيعة لشكوى أحد المواطنين بشأن تضرره من ان أحد الجيران حول شقة سكنية لمحال تجارية دون الحصول على الموافقات اللازمة.

كما وجه محافظ الفيوم، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتوفير مشروعات مناسبة لعدد من الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، ووجه وكيل مديرية العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب والفتيات تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية.

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