"تضامن الفيوم" تنظم قافلة طبية مجانية للمرضى غير القادرين

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، قافلة طبية للمرضى غير القادرين، بقرى عزبة رضوان وسيلا والعدوة بمركز الفيوم، شارك في في القافلة مستشفى الفيوم الجامعي، وإحدى الجمعيات الخيرية العاملة في هذا المجال.

خدمات القافلة الطبية

وقالت الدكتورة شيرين فتحي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، إن القافلة شملت تخصصات، (للصدر – الرمد والعيون – العظام – المخ والأعصاب – السمعيات – الجراحة العامة – الأطفال – الباطنة – المسالك البولية ).

دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية

وأضافت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، أن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، شريك أساسي في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

ولفتت الي أنه تم إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، وتحملت الجمعية المشاركة نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة من مقر إقامتهم حتى مستشفى جامعة الفيوم، كما تم إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة، وعمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية بالمجان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.